La relación entre Boca y Junior Alonso se cortó, prácticamente, de manera unilateral. Porque una vez que al central paraguayo le abrieron las fronteras de su país y le permitieron volverse después de haber estado más de 60 días solo en Buenos Aires sin su familia, hizo las valijas y se fue. El desarraigo en tiempos de cuarentena y la soledad le pasaron factura al defensor de 27 años. Sin embargo, y si bien Miguel Angel Russo y la CD aprobaron su partida, en el Xeneize no se dan por vencidos y confían en que Alonso pueda regresar a la Argentina.

Russo es el más interesado en el que defensor pueda regresar. Es que terminó siendo titular en el Boca campeón, de mostró "velocidad y buena manera de salir jugando", porque le respondió al DT cuando las papas quemaron en el final de la Superliga y fundamentalmente porque en su equipo no tiene otro central zurdo.

Por lo pronto, Alonso pasa los días en en la ciudad de Ñemby, a 20 kilómetros de Asunción, lugar en el que no sólo disfruta de su familia, sino también donde aprovecha para entrenarse en un gimnasio que es de su propiedad.



Apuntado

El defensor chileno, Mauricio Isla (31 años), habló por primera vez del interés de Boca para contratarlo en julio cuando quede con el pase en su poder. "Hablé en una ocasión con Riquelme, que me llamó para saber mi situación y me dijo que me quería", sostuvo.