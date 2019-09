En la cancha. El argentino Messi hace un parate en el entrenamiento y se toca una pierna, ante la atenta mirada de los miembros del cuerpo técnico del Barcelona.

Todavía no se lo ha podido disfrutar en cancha desde que empezó el Campeonato mayor en España, pero ayer Lionel Messi regresó a los entrenamientos junto al resto del grupo. ¿Llegará a enfrentar al Borussia Dortmund por la Champions?, es la pregunta de todos los hinchas catalanes.



Todavía alejado de las canchas por la lesión en el sóleo que sufrió en el arranque de su pretemporada con el Barcelona, Lionel Messi estuvo en uno de los palcos del Camp Nou, alentando como un hincha más durante la tremenda victoria de su equipo por 5-2 sobre el Valencia. Y al otro día llegó la mejor noticia: volvió a entrenarse junto al resto del grupo.



Leo había tenido una primera lesión y luego una recaída, por lo que Valverde había hecho especial hincapié en que no había que apurarlo. Ahora volvió a moverse junto a sus compañeros y ya todo Barcelona sueña con verlo en el debut en Champions mañana frente al Borussia Dortmund. Si bien en un principio la idea era que regresara para ese duelo, hoy parece no tener sentido, ya que es un primer juego de una competencia larga y no vale la pena el riesgo.



De todas formas, hoy habrá un nuevo entrenamiento del plantel completo y luego viajarán a Alemania. Ahí, se sabrá si finalmente vuelve Messi o no.



Destacado:Gol del "Chucky" Ferreyra para Espanyol

Espanyol, con un gol del delantero Facundo "Chucky" Ferreyra, venció ayer a Eibar por 2 a 1 como visitante, en uno de los cinco partidos de la cuarta fecha de la liga española.



Ferreyra marcó el empate transitorio con una asistencia de Matías Vargas. También jugó en el equipo catalán Jonatan Calleri.



La jornada se completó con éstos partidos: Alavés 0-Sevilla 1; Celta 0-Granada 2; Valladolid 1-Osasuna (Ezequiel Ávila) 1; Betis 1-Getafe 1.



En otros resultados registrados en la jornada sabatina se dieron éstos tableros: Mallorca 0-Bilbao 0; Real Madrid 3-Levante 2; Leganés 0-Villarreal 3; Real Sociedad 2-Atlético de Madrid 0; Barcelona 5-Valencia 2.



Así, las posiciones generales en la Liga Española de Fútbol quedaron de la siguiente manera: Sevilla, 10 puntos; Atlético Madrid 9; Real Madrid y Bilbao 8; Barcelona, Granada y Real Sociedad 7; Levante y Osasuna 6; Villarreal, Getafe, Alavés, Valladolid 5; Valencia, Mallorca, Celta y Espanyol 4; Betis 3; Eibar 1; y Leganés 0.