Homenaje. Leonela Yúdica ayer recibió un homenaje en Unión de Villa Krause, que la alentó desde la tribuna. Le regalaron una camiseta y le propusieron manejar la escuelita de boxeo del club, que la campeona no descarta aceptar.

Con la sencillez de siempre, el día después de la gran pelea que protagonizó a estadio lleno y en la que retuvo el título mundial mosca de la FIB ante la japonesa Yunoka Furukawa, Leonela Yúdica estuvo con su familia y sólo se hizo un ratito para ir a la cancha de Unión, para un reconocimiento. Sin cámaras ni flashes, el rostro sin ninguna marca y la tranquilidad del deber cumplido, Leonela repasó el combate y dijo que su experiencia fue clave para superar a la rival más exigente que tuvo en sus cinco defensas de la corona. "A diferencia de mis otras peleas, en esta estuve muy tranquila, concentrada y fundamentalmente me sentí más madura. A medida que pasan las peleas creo que voy perfeccionándome en distintos aspectos", expresó.



"En combates anteriores estuve muy nerviosa y lo seguía estando incluso cuando ya había ganado y estaba en casa. Ahora no me pasó eso. En todo momento sabía lo que tenía que hacer y eso se lo debo a mi entrenador y a la preparación física, porque mi equipo trabajó mucho en la tema concentración. Sabía que no podía distraerme y subí al ring con la pelea en la cabeza", relató la campeona.



Contra Furukawa, Leonela realizó un planteo impecable y dos de los jurados la vieron ganar por 100-90 y el otro, por 99-91. "Se vio un cambio en lo técnico y eso tiene que ver con mi madurez, con la experiencia que sentí el encarar esta pelea. Pero además porque hicimos un análisis muy profundo de Yunoka en los videos y fue muy importante también el trabajo con sparrings. Hice guantes con una boxeadora de Buenos Aires, otra de La Pampa y también con Carolina Druer (excampeona mundial y promotora de Leonela). Las tres van para adelante y era justamente lo que necesitaba para preparar una pelea con el estilo de boxeo que proponía la japonesa", explicó la sanjuanina.



De sus cinco defensas, Yúdica dijo que Furukawa fue la rival más difícil que tuvo. "Fue la más exigente que tuve, la que me obligó a trabajar más y a moverme. Creo que si yo no hubiese largado tantos golpes o no me hubiese movido tanto se me hubiese complicado bastante. Ella en todo momento fue para adelante y aunque conecté varios buenos golpes nunca se frenó", destacó.



Es más, la campeona llegó a confesar que haber enfrentado a Furukawa antes del crecimiento que sintió en cuanto a madurez y técnica tal vez hubiese representado un gran problema. "Me parece que llegó en el momento justo de mi carrera. Fue una gran rival", elogió.



En tanto, Yúdica dijo que no pudo dejar de conmoverse en dos momentos de la previa. "Cuando salí de la manga y vi otra vez el estadio lleno me puso la piel de gallina. Una espera que vaya gente, pero me sigue sorprendiendo el apoyo. Fue una hermosa sensación", confesó.



Y el otro instante que la movilizó fue al finalizar el Himno Nacional, incluso un primer plano captado en la transmisión de TV advirtió de su emoción. "Cuando estaba por terminar el Himno miraba la bandera y ahí me emocioné muchísimo. Soy medio sentimental y me cuesta ser fría en algunas circunstancias. Así que tuve que hacer un esfuerzo para que no me salieran las lágrimas y mentalizarme en la pelea. Son emociones difíciles de manejar y más aún antes de una pelea, en lo que no podés demostrar alguna debilidad", dijo la campeona.