Leonel Yúdica ya regresó a San Juan cargada todavía de impotencia por la derrota en las tarjetas por la pelea por el título mundial ante Seniesa Estrada en Las Vegas y anticipó que pedirá ante las dos entidades, Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB) la revancha por lo que consideró el trámite del combate y el fallo en las tres tarjetas del jurado (97 a 93 a favor de la local).

“Fue lamentable lo que pasó el fin de semana. Hice una muy buena pelea y merecía quedarme con ese título, todo el mundo lo vio”, sentenció Yúdica en el inicio de la entrevista que concedió a Radio Sarmiento.

La sanjuanina indicó que sorprendió a su rival. “No lo esperaba. Desde la conferencia de prensa, ella de alguna manera me ninguneaba, decía que no me conocía, que para ella yo era un trámite”.

La sensación de injusticia para la boxeadora se agiganta por todo el trabajo previo. “Hay mucho sacrificio detrás de todo esto. Desde que me avisaron, trabajé mucho y era todo un desafío poder bajar de categoría. Para llegar a los 47 kilos hubo mucho trabajo, que la pelea se diera así y el resultado no nos favoreciera, la verdad es que es muy triste”, confesó.

Reconoció que “lo ideal” en este tipo de circunstancias es noquear a la campeona que combate de local. “Ojalá fuera tan fácil. Si bien conecté buenas manos y ella las sintió bastante, no pude tirarla”, lamentó finalmente.