A casi tres meses de haber ganado el título WBC Silver minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Leonela Yúdica vuelve a boxear a fin de mes en busca de dos títulos, que ostenta Seniesa Estrada, nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, campeona mundial Peso Mínimo del Consejo Mundiaal de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate será en el Palms Casino Resort, en Las Vegas y está pactado a 10 rounds de 2x1.

La norteamericana, de ascendencia mexicana, tiene un récord 24 peleas ganadas, de ellas, 9 por nocaut y está invicta; es considerada una de las mejores boxeadoras del momento a nivel mundial.

Leonela, con un récord de de 19 ganadas (1 kO), 1 perdida y 3 empates, tendrá ante sí, la posibilidad más importante de su carrera, peleando en la meca del boxeo mundial y con la pelea que se verá en todo el mundo.

Instalada en Buenos Aires hasta el viernes, cuando deberá viajar, la campeona comentó: "Ahora estoy en Buenos Aires realizando los últimos guanteos y el viernes viajo con mi equipo a Estados Unidos. Estoy quedándome en casa de Carolina Duer y los entrenamientos los hago en los clubes Comunicaciones y Excursionistas. Me acompañarán Daniel Alcaraz (tío y entrenador), Gustavo Milla (preparador físico), que llegan desde San Juan y mi promotora, Carolina Duer. En esta oportunidad voy a pelear en peso Mínimo, una categoría en la que no he combatido nunca, donde el límite es 47,600 kg y ya estoy cerca del peso. El viernes debo mandar el último video de los siete días previos y no debo excederme de los 48,800 kg, lo que quiere decir que el viernes y hasta el día del pesaje voy a estar más o menos a un kilo".

Por último, dijo que "sobre mi rival, Seniesa Estrada, es doble campeona mundial en categoría Mínimo y en esta oportunidad voy como retadora de los dos títulos".