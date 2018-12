Lamentable. La cancha de All Boys fue clausurada el miércoles, luego de los violentos episodios entre barras e hinchas del club con las fuerzas policiales.

La Justicia del Fuero Penal y Contravencional de Faltas de la ciudad de Buenos Aires ordenó que en las próximas horas se levante la clausura del estadio de All Boys, que estaba inhabilitado desde el pasado miércoles 21, en ocasión de incidentes que hinchas de la entidad protagonizaron con efectivos policiales. El Juzgado de Faltas número 26, a cargo de la doctora María Cristina Nazar, resolvió que "se quite la faja de clausura" que envolvía el perímetro del estadio Islas Malvinas, ubicado en la barriada porteña de Floresta.



Los fiscales inspeccionaron el escenario ayer por la mañana y dieron el visto bueno para que la jueza proceda a levantar la clausura. "La fiscalía y la policía no encontraron nada que pueda justificar la clausura", sostuvo el presidente del club, Fabián Aguirre. De esta manera, los jugadores volverán a entrenarse, eventualmente, en la cancha de Floresta, además de que volverá a funcionar la Secretaría. Los integrantes del plantel habían podido retirar sus botines, de cara al encuentro con Barracas Central por la B Metropolitana.