Ochenta y tres años de edad. Setenta y pico de años ejerciendo la profesión de periodista deportivo y a muy poco de realizar la cobertura de sus decimosexto Mundial en Rusia el mes de junio. Todas esas cifras sirven para describir a Enrique Macaya Márquez como una verdadera leyenda viviente del fútbol argentino y que lo convierte en una fuente invaluable de conocimientos. El reconocido periodista deportivo, hoy trabajando en TyC Sports y DirecTV, llegó a San Juan para disertar en el cierre del primer módulo de la Diplomatura en Gestión Deportiva que lleva adelante la Secretaría de Deportes.



Ayer al mediodía, Macaya Márquez se dio su tiempo para una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO. Elogió el trato de los sanjuaninos, palpitó lo que será una nueva cobertura en un Campeonato del Mundo y opinó sobre la Selección Argentina, Lionel Messi, Claudio "Chiqui" Tapia y de San Martín.

"No me fijé metas en mi vida. Uno tiene que proponerse ser el mejor en lo que hace".

"Los sanjuaninos tienen una calidez única que al visitante le gusta. No debo pecar de vanidoso, pero es un grato reconocimiento el que me hacen, es una caricia al alma", arrancó la charla Macaya, que se mostró predispuesto para las cientos de fotos que se tomó con los dirigentes sanjuaninos. Hoy en día tiene record del mundo por haber presenciado quince mundiales hasta el momento, lo que le valió el reconocimiento de la FIFA pero para el periodista que arrancó en Suecia 1958, este Mundial no encuentra bien a la Selección Argentina: "La Selección está por debajo de Brasil, de España y de Alemania. De todas formas hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta que en los campeonatos del mundo son una cosa un poco extraña, porque si bien si no tenés un buen equipo no podés ser campeón, para pelear si estás peleando y clasificaste en primera fase, la cosa va cambiando", explicó dejando a las claras que le resta mucho por mejorar a la Albiceleste y en eso, siguió analizando al director técnico: "¿Sampaoli? Es un interrogante todavía, de pronto en algunas cosas está muy claro y después en otras está dubitativo. No ha demostrado nada todavía. Sobre todo en los últimos partidos, con España fue un golpe muy grande".



Claro, Macaya sabe que las dos finales perdidas por Argentina, ya sea en el Mundial 2014 o en la Copa América 2016, fueron casi imposibles de digerir para los argentinos y sobre eso, cree que no resultaron siendo un fracaso. "En el fútbol sí existe el fracaso. Fracasar es fijarse una meta, poner todo y aún así no alcanzarla. Si estás cerca es otra cosa. Por eso Argentina no fracasó porque estuviste ahí, a centímetros del objetivo. Una cosa es morir en la raya de llegada y otra cosa es morir antes de salir", sostuvo.



Metiéndose más de lleno en el Mundial que se avecina, Macaya Márquez expresó: "Si Argentina no sale campeón la gente va decir que es un fracaso. La gente ya no quiere a estos jugadores, dicen que no sienten la camiseta y en la final todo el mundo apuesta a que su selección pierde porque no le tienen confianza". Tras eso, y ante el interrogante que ronda sobre el futuro de Lionel Messi tras el certamen ecuménico, el periodista fue claro: "Muchos quieren que Messi no siga en caso que Argentina no salga campeón, creo que la presión psicológica lo puede llevar a tomar una decisión", reclamó.



"¿Messi o Maradona? Diego", expresó sin atenuantes. Y siguió con su análisis sobre el rosarino al que, según él, todavía le falta mucho para complacer al paladar del fanático argentino: "Messi en España es una cosa, acá es otra. Para estar a la altura de Diego depende mucho de lo que demuestre en este Mundial, le faltan algunas cosas, principalmente liderazgo. A la Selección le hace falta un líder, generalmente los líderes no son las estrellas de sus equipos".

"El mal del fútbol argentino es la desorganización. Hay que arrancar de cero y no es fácil".

La Asociación del Fútbol Argentino que estuvo muchos años bajo el mando de Julio Grondona y que vivió de cerca siempre Macaya Marquez, ahora tiene como mandamás a Claudio "Chiqui" Tapia, alguien que para el periodista está "lejos de ser un revolucionario": "Tapia no me deja nada, todavía no hizo absolutamente nada por el fútbol argentino. Es un neutro que no sabe qué destino tomar. Tapia está lejos de ser un revolucionario".



A sus 83 años, Enrique Macaya Marquez cerró la entrevista con un único deseo: "Ojalá dentro de unos meses estemos todos festejando con lo que pase en Rusia, eso queremos todos", cerró.

SOBRE EL VERDINEGRO

"San Martín debe imitar al Tomba"

Fuente de conocimientos. El reconocido periodista deportivo no dejó de lado el presente del Verdinegro y opinó.

En su rica entrevista, Enrique Macaya Marquez también se refirió a San Martín tras la reciente finalización del torneo de Primera División. Lejos de referirse a la rivalidad que existe con su par mendocino, el periodista dijo que el Verdinegro debería imitar al club mendocino. "Creo que es momento que los equipos del interior que se ganaron su lugar en Primera comiencen a dar que hablar, como los mendocinos (Godoy Cruz) que fueron la sorpresa. Godoy Cruz debe ser un espejo en el que se fijen los clubes de provincias que sepan que si están en Primera le pueden dar pelea a cualquiera. San Martín debe imitar lo hecho por el Tomba", analizó. "No estoy interiorizado cómo está el club institucionalmente, quizás no pueden reforzar el plantel como la categoría lo exige, pero no es sencillo jugar en Primera para un equipo del Interior".