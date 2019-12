La Federación Ciclista Sanjuanina abrió el período para que los ciclistas soliciten su licencia 2020. Aquellos que estén interesados deben presentarse por la sede de la entidad de lunes a viernes de 19 a 21.



La licencia general que incluye a la mayoría de las categorías federadas tiene un costo de $1.900. En tanto que la licencia para los corredores de categorías infantiles tiene un valor de $750.



Aún cuando no hay plazo de culminación del trámite es clave obtener la documentación nueva para poder participar de la primera competencia del año próximo: la doble Calingasta (4 y 5 de enero) y en las restantes que fiscalice la FCS.



La determinación con respecto a las licencias se tomó en la última reunión del consejo directivo, donde también se dejó expresamente fijado que todos los permisos para competir en el exterior deben solicitarse con una antelación de un mes. No se autorizará a ningún ciclista o equipo que no presente su pedido 30 días antes de la fecha de la competencia en cuestión. En el comunicado que la FCS hizo llegar a los medios se destaca la imposibilidad de tomar "pedidos de último momento".