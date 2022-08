Con gran consistencia y contundencia, Marcos Ligato y Rubén García (Citroën C3 Rally2) se llevaron la victoria de la 51´ Vuelta de la Manzana, carrera número 400 del Rally Argentino. La dupla del Tango Rally Team sorteó con éxito las exigentes condiciones de lluvia y barro, que forzaron a dar por concluido el evento tras el noveno tramo, y triunfaron por tercera vez en la temporada, con una ventaja de 31 segundos. En tanto, no fue un buen fin de semana para los sanjuaninos Gastón Pastén, Sebastián Landa y Víctor Muratore, que no pudieron completar la prueba.



Pese a que el cordobés no fue el más veloz en los dos tramos que pudieron disputarse, las dificultades para los Skoda Fabia R5 de Nicolás Díaz-Luis Allende y Alejandro Cancio-Diego Cagnotti, permitieron que Ligato extendiera la ventaja tranquilizadora que ya ostentaban al final del sábado.



Así, con más consistencia y con un manejo estratégico y cuidadoso, el piloto de Tango Rally Team alcanzó su quinta Vyuekta de la Manzana, que tuvo el extra de ser la carrera 400 del rally nacional.