Lille se coronó hoy campeón de la Ligue 1 de Francia luego de 12 años al vencer como visitante a Angers por 2 a 0, en tanto Paris Saint Germain, conducido por el argentino Mauricio Pochettino, y con sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, quedó en segundo lugar al superar por el mismo marcador y en la misma condición a Brest, al finalizar la 38va. y última fecha del torneo.



El delantero canadiense Jonathan David anotó a los 10 minutos de la primera parte y selló el resultado el atacante turco Burak Yilmaz a los 45 del mismo período para Lille, que volvió a liderar el campeonato francés desde 2009.



Con la victoria, la vigesimocuarta en el campeonato que finalizó hoy, Lille se coronó campeón con 83 puntos y se ubicó a uno de su inmediato perseguidor, el PSG, que llegó a las 82 unidades.



Por su parte Paris Saint Germain, que contó en su formación inicial con el delantero argentino Ángel Di María, le ganó a Brest también por 2-0 de visitante, y quedó en el segundo lugar del certamen.



El mediocampista Romain Faivre anotó en contra de su propia valla a los 37 minutos del primer segmento y lo completó Kylian Mbappe a los 26 de la segunda etapa.



Mauro Icardi ex Inter, de Italia, ingresó a los 26 minutos del complemento en lugar de su compatriota, Di María y Leandro Paredes, ex Boca Juniors, fue relevo. Estos dos últimos estarán viajando mañana a la Argentina para sumarse al seleccionado nacional.



Con la conquista, el equipo parisino llegó a los 82 puntos y se colocó escolta del nuevo líder del torneo francés, Lille, que se ubicó un punto por arriba (83).



También Niza, que contó con el arquero chaqueño Walter Benítez, ex Quilmes, en su formación inicial, le ganó por 3-2 a Lyon en condición de visitante.



Por último Olympique, de Marsella, dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli y con sus compatriotas Leonardo Balerdi y Darío Benedetto, empató ante Metz por 1-1, de visitante.



Los otros resultados que se registraron al finalizar la última fecha fueron estos: Lens 0 - Mónaco 0; Nantes 1 - Montpellier 2; Saint Etienne 0 - Dijon 1; Rennes 2 - Nimes 0; Reims 1 - Bordeaux 2 y Strasbourg 1 - Lorient 1.



Finalizado el certamen, clasificaron para la Liga de Campeones, Lille, PSG y Mónaco; Lyon y Marsella jugarán en la Liga de Europa y Rennes disputará el repechaje para el mismo torneo.



En tanto que Nimes y Dijon descendieron al ubicarse en los dos últimos lugares en la tabla de posiciones. Nantes deberá jugar una promoción para mantenerse en la categoría con el tercero de la Serie B.



-Posiciones-



Lille 83 puntos; PSG, 82; Mónaco, 78; Lyon, 76; Marsella, 60; Rennes,58; Lens 57; Montpellier 54; Niza 52; Saint Etienne 46; Bordeaux, 45; Angers 44; Reims, Strasbourg y Lorient, 42; Brest, 41; Nantes 40, Nimes 35 y Dijon 21.