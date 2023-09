Marcelo Méndez eligió a los 14 jugadores que irán en busca del gran objetivo del año: la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El pasado viernes el equipo se despidió ante el público en un entrenamiento abierto en el CeNARD y este miércoles comenzará su viaje rumbo a Xi´an, China, donde Argentina jugará el Preolímpico ante Canadá, Países Bajos, México, Polonia, Bulgaria, Bélgica y China.

En la nómina final se encuentran el opuesto Bruno Lima, el armador Matías Sánchez y el ounta receptor Manuel Armoa, quienes a su vez representarán al vóley sanjuanino en tierras asiáticas.

Después de jugar todos contra todos, los dos primeros serán los que obtendrán su pasaje directo a la capital francesa. El debut será el viernes 29 de septiembre desde las 23 hs ante México. Los partidos de Argentina serán transmitidos por ESPN y Star Plus.

Lista de los jugadores

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Martín Ramos

Joaquín Gallego

Luciano Vicentín

Facundo Conte

Luciano Palonsky

Manuel Armoa Morel

Jan Martínez Franchi

Santiago Danani

Cuerpo técnico

DT: Marcelo Méndez

Asistente: Martín López

Asistente: Pablo Rico Golba

PF: Federico Barone

Médico: Fernando Locaso

Kinesiólogo: Carlos Trolla

Estadístico: Juan Manuel Méndez

Fixture Preolímpico

Viernes 29/9 – 23 hs ARG vs MEX

Sábado 30/9 – 23 hs ARG vs CAN

Lunes 2/10 – 23 hs ARG vs BUL

Miércoles 4/10 – 2 am ARG vs BEL

Viernes 6/10 – 5 am ARG vs POL

Sábado 7/10 – 8.30 am ARG vs CHI

Domingo 8/10 – 2 am ARG vs PBA