La Selección masculina vuelve a la acción y Marcelo Méndez eligió 14 jugadores (se destaca la presencia de Bruno Lima, Matías Sánchez y Manuel Armoa) para disputar el Sudamericano masculino en Recife entre el 26 y el 30 de agosto. Luciano Palonsky no será parte del plantel debido a una lesión en el hombro.

Argentina jugará el torneo junto a Brasil, Colombia, Perú y Chile en el formato de todos contra todos. El certamen da puntos para el ranking de la FIVB, importante para la clasificación para los Juegos Olímpicos.

Este torneo será el último del equipo antes del Preolímpico de China entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre.

Convocados

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Bruno Lima

Pablo Koukartsev

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Martín Ramos

Joaquín Gallego

Ezequiel Palacios

Luciano Vicentín

Facundo Conte

Jan Martínez

Manuel Armoa

Santiago Danani

Fixture

26/8 – 18hs ARG vs COL

28/8 – 18hs ARG vs CHI

29/8 – 18hs ARG vs PER

30/8 – 20:30 ARG vs BRA