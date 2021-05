Lionel Messi aterrizó ayer en la Argentina junto con Rodrigo De Paul y se sumó inmediatamente a la concentración del seleccionado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pensando en la doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Colombia, el 3 y 8 de junio, por las fechas 7 y 8, respectivamente. El rosarino, que terminó la reciente Liga de España con 31 goles y como máximo anotador, arribó al aeropuerto Ministro Pistarini poco antes de las 8 junto a su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos y el futbolista de Udinese De Paul. Allí continuó con los protocolos sanitarios por el coronavirus: hisopado de antígenos. Ante el resultado negativo, Messi partió junto con su compañero al predio de la AFA, mientras que su familia se marchó a Rosario.

Antes de subirse a la camioneta que los retiró en la puerta de la Terminal C, el astro se tomó algunas fotos con los pocos fanáticos presentes, siempre con barbijo y al aire libre. Luego de más de 12 horas de vuelo en su avión privado, más otra hora entre la llegada, los trámites migratorios y estudios médicos, lo recibió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el que tiene un relación estrecha y fluida.

Messi, que en forma inminente renovará su contrato con Barcelona -vence el 30 de junio-, y De Paul desembarcaron en la primera tanda y luego llegaron en otro charter Nicolás Tagliafico (Ajax, de Países Bajos), Alejandro "Papu" Gómez (Sevilla, de España) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, de Italia), entre otros.

En relación al resto del plantel, el martes arribaron Ángel Di María y Leandro Paredes, ambos estrellas del París Saint Germain (Francia), Lautaro Martínez (Inter de Milán, de Italia), Nicolás Domínguez (Bologna, de Italia), Nicolás González (Stuttgart, de Alemania) y Lucas Alario y Exequiel Palacios, los dos lesionados provenientes de Bayer Leverkusen, de Alemania.

Además, los futbolistas convocados de River, Franco Armani, Julián Álvarez y Gonzalo Montiel, tendrán un tratamiento diferente al resto y entre ellos, ya que jugaron en la derrota con Fluminense (3-1) por la Copa Libertadores.

Lasarte no se guardó flores

El entrenador uruguayo del seleccionado chileno, Martín Lasarte, elogió al equipo argentino, con el cual jugará como visitante el próximo 3 de junio por las Eliminatorias Sudamericanas al resaltar que "Argentina no tiene una grandísima Selección, tiene más de una". Lasarte expresó al diario La Tercera de Chile: "No voy ser muy original. Supongo que Argentina es uno de los candidatos. Lo es siempre. No tiene una grandísima Selección, tiene más de una, entonces, es muy complicado, muy difícil. Cuenta con futbolistas que son los que marcan tendencias, como puede ser Lionel Messi. Pero el fútbol es fútbol y es muy competitivo y tenemos confianza en hacer un buen partido y en obtener un buen resultado".