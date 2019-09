Lionel Messi rompió el silencio luego de la Copa América y habló de todo con Sport, uno de los diarios deportivos más importantes de Barcelona. Se mostró molesto por no poder contar con Neymar en el equipo, dio señales de una posible salida del club y también detalló cuál es su situación física luego de la lesión en el sóleo que sufrió hace más de un mes.

"Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida para volver a jugar. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al cien por cien curado voy a volver. [Este fin de semana] Contra el Valencia seguro que no estoy, y veremos si vuelvo contra el Borussia [miércoles 17] o contra el Granada, pero no tengo fecha definida", explicó.

El Diez se desgarró el sóleo de la pierna derecha el 5 de agosto, en su primera práctica en Barcelona tras sus vacaciones. El 25 del mismo mes, horas antes del partido de Liga ante Betis, se rumoreaba que Messi podía reaparecer. Sin embargo no fue convocado porque se resintió. En aquel entonces el club negó el nuevo problema físico, pero el rosarino ahora explicó que sí había tenido una leve recaída.

"Estuve quince días y cuando pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poco más la herida", confesó. Es por eso que ahora no quiere arriesgar. Sabe que el Barcelona tiene una temporada exigente con muchos partidos importantes en el último tramo del 2019. El objetivo sigue siendo el mismo: ganarlo todo.

"Resentirme hizo que tuviera que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar", cerró.

Fuente: TN