El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, encabezó hoy el último entrenamiento del plantel antes de afrontar mañana el decisivo partido contra México, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022.



Messi lideró la salida de los jugadores a una de las canchas de la Universidad de Qatar y durante cinco minutos estuvo reunido con el entrenador, Lionel Scaloni, junto a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez.



Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los otros referentes del plantel nacional, salieron unos minutos después pero no se acercaron al círculo central donde estaban Messi y Scaloni y los otros futbolistas mencionados.



El resto del plantel se quedó todavía más lejos mientras se desarrollaba la improvisada reunión entre el DT, el capitán y su grupo más cercano.



Esta imagen fue lo más destacado de los primeros 15 minutos de la última práctica que fueron abiertos a la prensa con una concurrencia inédita por la expectativa que genera en el mundo el trascendental partido de mañana contra México, desde las 16 en el estadio Lusail.



Durante la práctica, el cuerpo técnico buscará resolver las dudas que tiene para armar la formación que, según ya adelantó Scaloni en conferencia de prensa, tendrá variantes.



Las incógnitas a resolver son los laterales, el acompañante de Otamendi en la zaga y el puesto del tercer mediocampista.



Es decir, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, Cristian Romero o Lisandro Martínez y nuevamente las opciones de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



El equipo se completaría con Emiliano Martínez; Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.



Argentina jugará contra México mañana a las 16 en el estadio Lusail y ya conocerá el resultado del otro partido del grupo C que disputarán Polonia y el líder, Arabia Saudita, a las 10 en el Education City.