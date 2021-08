Lionel Messi vivió horas agitadas en su primer día oficial como futbolista del París Saint Germain. Tras la conferencia de prensa en compañía del presidente del club, Leo saludó a los fanáticos que lo esperaban en la puerta del Estadio Parque de los Príncipes. La agenda protocolar fijada por el club marcó entre otras cosas la atención a distintos medios que llegaron hasta Francia y entre ellos estuvo uno de los fenómenos de la actualidad: el streamer Ibai Llanos.

El español realizó una transmisión en Twitch desde la que mostró los distintos aspectos del detrás de escena y hasta tuvo un divertido ida y vuelta con el periodista Christian Martin, quien luego lo entrevistó para ESPN. Mientras Leo conocía el césped del estadio y se dirigía rumbo a la primera entrevista con el canal oficial del PSG, se tomó un tiempo para cruzarse con Ibai antes de tener la nota: “¿Todo bien? ¿Tenemos entrevista también? ¿En serio?”, se sorprendió el rosarino de 34 años.

Minutos más tarde, Leo irrumpió en el canal del español donde recordaron la cena que llevó a cabo Messi en su casa como despedida tras su salida del Barcelona y que tuvo como invitados especiales a Ibai y Coscu. “Nos invitaste tú a la cena, realmente, a Coscu y a mí...”, le dijo el streamer. “Sí, ¿por qué?”, contestó. “En realidad fue que estaba el Kun ahí, le había prometido, había hablado con Coscu antes... Igual, si lo contaron ustedes, si ustedes cuentan todo...”, se rio Messi. “Le dije que nos íbamos a ver, pero después pasó todo lo que pasó. Yo sabía que él se iba y antes que se vaya, como le habíamos dicho que nos íbamos a ver, me dijo que estaba con vos y le dije bueno traelo”, aclaró.

“¿Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena, no?”, le dijo Ibai. “¿Por qué?”, preguntó Leo. “Porque dicen que me comí todo...”, bromeó el streamer. “No sé si comés mucho o poco, pero ese día no comiste nada. No sé si fueron los nervios o qué”, le dijo Messi.

“Son días complicados. Un poco de todo. Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Obviamente sin dejar atrás todo lo que pasé en Barcelona porque de un día para el otro no se olvida todo eso, pero ilusionado y feliz de este nuevo comienzo, de mi llegada. Disfrutando, pero esperando que termine”, reflexionó Leo en un tono más serio.

“Te llevan de un lado a otro, vas a haciendo cosas, no parás, muchas entrevistas. Yo lo que quiero es empezar a entrenar, a jugar, pero estoy feliz”, confesó. Cuando Ibai le preguntó por el trío Messi-Neymar-Mbappé, Leo aclaró: “Hay un montón de jugadores. París tiene jugadores impresionantes. Tiene un vestuario espectacular. Disfrutando y con muchas ganas, con más ganas que nunca de dar el paso”.

Ya más relajado, el argentino empezó a firmarle unas camisetas con el número 30 e Ibai se encargó de bromear: “Increíble Leo, dándolo todo por poner la firma”, dijo mientras se complicaba que el fibrón marque la casaca. “¿Ahí? Pero que te falta fuerza Leo. Estás cansado, eh”, le reclamó el español. “Estoy todo transpirado, un calor hacía ahí”, devolvió Messi.

“Un saludo... Mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, pero un saludo grande a la gente que está atrás. Los seguimos. No participo, pero los sigo”, cerró la entrevista en el canal del streamer que tiene 7 millones de seguidores y que tuvo a más de 300 mil personas conectadas en vivo.