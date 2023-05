El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, contó hoy que intenta dejar atrás lo que fue la conquista del Mundial de Qatar 2022 para enfocarse "en lo que viene".



"Intento ya no mirar nada porque si volvés a caer en éso, no te enfocás en lo que viene o en el presente. Eso se lo dejo a la gente, que es la que necesita festejar", reveló Scaloni en una entrevista con Directv Sports.



Sin embargo, el entrenador santafesino agregó que se le complica esquivar las imágenes ya que sus hijos "están todos los días" recordando el título e incluso le reclaman la camiseta de las "tres estrellas".



"Yo no le doy importancia a eso, con que tenga el escudo ya está", señaló el DT, que está enfocado en los próximos compromisos de la "Scaloneta".



Antes de iniciar las Eliminatorias Sudamericanas, el seleccionado jugará dos amistosos: el 15 de junio con rival y sede a confirmar y el 19 ante Indonesia en Yakarta.



Luego, de cara al certamen clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni planteó un tema para "mejorar" la competencia sudamericana.



"Habría que unificar los horarios de los partidos. Por ejemplo, que se juegue a las 21 de cada país y ningún equipo tenga ventaja", abordó.



El DT campeón del Mundo puso en la mesa un tema que hace años genera polémica ya que las federaciones fijan los horarios de los partidos de local según su conveniencia.



Uno de los casos más notorios sucede en Colombia que suele jugar por la tarde con el calor de Barranquilla.



Por otro lado, Scaloni se refirió al nuevo ranking de la FIFA que quedó con la Argentina en lo más alto.



"No hay dudas de que Argentina siempre estuvo arriba, pero es muy lindo volver a ponerla donde tenía que estar hace rato", afirmó.