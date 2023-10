Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa, antes del viaje a Lima, donde la Selección argentina jugará contra Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

El DT de la Albiceleste tiene una sola duda y es la presencia o no de Lionel Messi en el equipo titular. Y, en ese sentido, la Pulga podría ingresar por Lautaro Martínez o Julián Álvarez, aunque durante el partido ante Paraguay, el que salió por la Pulga fue la Araña. El resto serán los mismos que iniciaron contra la Albiroja, el jueves en el Monumental.

La evaluación de Scaloni sobre Perú y el nivel de las Eliminatorias

"Da la sensación de que somos muy superiores, es solo la sensación. Son muy difíciles estas Eliminatorias. Con Ecuador ya lo vieron, hicimos el gol a los 30 y pico del segundo tiempo. Bolivia siempre tiene su dificultad en la altura. Con Paraguay ganamos solo 1-0; si ellos metían la jugada de Sosa, hoy estaríamos hablando de que fue un gran partido pero... al final, lo que cuenta es el resultado. Cuesta hacerlo entender, pero a veces si el funcionamiento y el resultado van de la mano, es mejor. Es lo que buscamos. Si a veces no se da el resultado, el funcionamiento es importante para nosotros. Esa es la idea".

Sobre el nivel de la Eliminatoria y de Perú: "Es muy difícil. Después uno puede catalogar si se juega bien o mal y qué es esto para cada uno. Yo creo que es todo muy parejo. Se vio el otro día con Brasil-Venezuela. Es muy difícil hoy marcar una gran diferencia. Con Perú pasará lo mismo; es una muy buena selección que en su casa juega bien, que se conocen de hace muchísimos años y el que piense lo contrario está equivocado. Va a ser muy complicado".

Qué va a determinar que juegue o no Messi ante Perú

"Es hablar con él y preguntarle cómo está. Si está bien...", explicó Scaloni. Y agregó: "Es una cuestión de minutos, de cuánto pueda jugar. Si está bien, ya saben lo que pienso. Si está bien, juega. No hay más nada que decir".

Cómo están físicamente los jugadores de la Selección Argentina

"En condiciones de jugar están todos, aunque alguno esté con una molestia. A partir de ahí, hay que ver cuántos minutos son capaces de jugar. Y hablo en general de todos, no de alguien en particular".

Scaloni se plantó y no quiso hablar sobre acostumbrarse a jugar sin Messi

"Vamos a quedarnos con que todavía está. Qué manera de pensar en 'cuando no esté'. La verdad que está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta... porque sino es continuo... lo estamos retirando. ¿Que estamos todos locos o qué? Vamos a dejarlo".

La opinión de Scaloni sobre la gira del Inter Miami de Messi antes de la próxima doble fecha de Eliminatorias

"No es un problema. Al jugar antes, llega antes acá. No sería un problema; al contrario, jugaría dos partidos y vendría con ritmo".

Scaloni y la chance de que Garnacho juegue ante Perú

"Sí, está en la convocatoria como están los otros compañeros y tiene las mismas chances que los demás. Nosotros planteamos los partidos en base a cómo creemos que se pueden dar. A veces entra un jugador u otro, pero están todos con ganas de aportar. Lo vemos bien, contento y dando lo suyo".

La falta de gol de Lautaro Martínez no preocupa a Scaloni

"Es el segundo goleador después de Leo. No estamos preocupados. Lautaro es de los nuestros y lo queremos. Ni siquiera hablé de este tema con él. No nos preocupa, no sé si a él sí, imagino que no. El otro día hizo un partido espectacular y no hay mucho más que decir".

Scaloni se refirió al pasaje de Los Pumas a semifinales del Mundial de Rugby

"Heroico, emocionante. Se te pone la piel de gallina. Es lo que queremos de cualquier deportista argentino, ese amor propio y esas ganas. Son un ejemplo y nos llena de orgullo lo que transmiten. Se puede ganar o perder, pero esa sensación de equipo es la que todos nos llevamos. Emocionante".

Scaloni, el probable equipo ante Perú y dónde sería la localía ante Uruguay

"Puede haber alguna variante en el equipo, sobre todo pensando en cómo están algunos chicos físicamente. Siempre tratamos de que salgan los que estén al cien o cerca del cien. Hoy es muy difícil que todos estén al máximo en estos partidos, pero puede haber alguna variante".

"No tengo conocimiento sobre dónde se va a jugar el partido contra Uruguay. En principio creemos que la cancha de River puede estar bien pese a los recitales y, si no estuviera bien, ya veríamos. Pero no tengo conocimiento de dónde sería la otra opción si no es River".

Scaloni no confirmó la presencia de Messi ante Perú

"Está bien, se viene entrenando. Tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará, que es lo que todos queremos", explicó sobre Leo.

Sobre si pueden llegar a jugar juntos Messi con Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "Son decisiones de los partidos. Hoy estamos bien como estamos y a lo mejor el equilibrio no nos haría falta romperlo, pero estamos abiertos a todo según el partido que sea. La idea es que jueguen dos delanteros siempre, después son de diferentes características".