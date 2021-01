Se viene la noticia que todos saben pero el propio protagonista confirmará. Lisandro López tomó la decisión de no seguir en Racing y en horas del mediodía lo hará oficial en una conferencia de prensa que brindará para detallar la situación.

Licha, que el 2 de marzo cumplirá 38 años, no piensa en el retiro: ante las opciones de recalar en la Major League Soccer o bien en el fútbol uruguayo, se quedaría con la oferta de Atlanta United, el nuevo club de Gabriel Heinze.

"Estoy feliz de que el hincha se quede con esos momentos y recuerdos. Todo fue para ellos, para darle una alegría a ellos. Jugamos para la gente y buscamos eso. Mi intención fue siempre devolverles dentro de la cancha ese gran cariño".

SOBRE CVITANICH

"Darío es una debilidad para mi. Lo quiero mucho como persona y como jugador es uno de los tres o cuatro mejores 9 del país, no tengo dudas. En poco tiempo se ganó el cariño de todos. Es una decisión personal si sigue o no en el club. Es un gran tipo, líder del vestuario, que esté o no en la cancha tira para adelante. Ojalá que siga porque sólo le puede hacer bien a Racing".

CÓMO LO TOMARON LOS COMPAÑEROS

"Con algunos compañeros lo venía conversando y ayer, antes de comunicar la decisión, mandé un mensaje al grupo de jugadores para que sean ellos los primeros en saberlo. Seguramente el jueves estaré acá saludando a uno por uno y deséandole lo mejor".

MÁS REFLEXIONES

"Me quedo con lo bueno, con los momentos maravillosos que viví en el club. Deseo que todo siga de la misma manera y mejor aún. Siempre dije que volvía a Racing no a retirarme sino a competir. Hoy las cosas se dan de esta manera. Fueron cinco años muy intensos. El fútbol argentino va muy rápido y hoy siento que hasta acá llegamos. Siento las ganas de seguir entrenando y compitiendo. Acepto que se de así. Racing es el club de mi vida", continuó el ídolo.

LÁGRIMAS DE EMOCIÓN

Para Licha fue imposible contener la emoción: "Para mi no es un día triste porque me voy con mucha tranquilidad por haber dejado todo y de haber vuelto después de muchos años. Me voy feliz y sobre todo agradecido".

¿PUEDE HABER UNA VUELTA MÁS ADELANTE?

"No lo sé. Hoy en día no lo he pensado pero todo puede ser. Puede ser que siga ligado al fútbol no como entrenador pero sí desde otro lugar en un futuro, pero no pensé en eso. Pero puede ser, ¿por qué no? Las puertas siempre van a estar abiertas. Si el club quiere y las condiciones estén dadas, para nada lo descarto".

EL FUTURO DE RACING

Sobre el club que se viene, López dijo: "Yo veo un futuro impecable. Es un club estactacular, sólido, organizado, desde lo dirigencial e institucional, con un grupo de jugadores desde lo humano inigualable y desde lo futbolistico con grandísimos jugadores. Sin dudas que veo bien lo que va a comenzar con el Mago (Capria, el nuevo manager) y Juan (Pizzi, el nuevo DT)".

UN MENSAJE A LOS HINCHAS

Licha, un hombre de la casa, expresó: "A los hinchas siempre traté de hablarles dentro de la cancha y no tengo más que palabras de agradecimiento eterno. Creo que sienten que di todo. Siempre reconocieron mi esfuerzo y mi entrega. Agradezco el cariño que me han brindado. Las cosas se dan de esta manera y es así. La pandemis no influyó en esta decisión".

LA SALIDA DE MILITO

Continuó López: "No tiene nada que ver lo de Diego. De hecho lo venía hablando hace tiempo con él y con Víctor (Blanco)".

SU FUTURO

"No puedo decir donde voy a jugar. Hay conversaciones pero nada cerrado. No lo puedo decir y sería una falta de respeto decir ahora en qué club voy a jugar. Hay algo de Estados Unidos como se dijo pero no sé cómo se dará todo", dijo el delantero.

