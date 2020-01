El proceso de Fernando Batista viene siendo más que satisfactorio al frente del seleccionado juvenil de Argentina. El DT de la Sub 20 fue designado para encabezar a la Sub 23 de cara al Preolimpico de Colombia. Pese a que no le fue fácil conformar la lista de convocados, ayer por la tarde desde la AFA el DT oficializó los 23 nombres que viajarán al país cafetero con el objetivo de clasificarse a Tokio 2020.

La primera traba con la que se topó el Bocha fue la de los equipos extranjeros que, como el certamen no se encuentro en el calendario FIFA, no estaban obligados a ceder a sus fútbolistas. Es así que el estratega se privó de poder contar con figuras como Ezequiel Barco (Atlanta United), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), Matías Vargas (Espanyol), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (Genoa), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Marcos Senesi (Feyenoord), Santiago Colombatto (Sint-Truidense Bélgica), Lisandro Martínez (Ajax) y Nicolás González (Stuttgart).

De esta manera, Batista había entregado una nómina de 22 integrantes en diciembre de 2019 con la esperanza de que sean ellos quienes participen del torneo que comenzará el próximo 18 de enero y culminará el 9 de febrero.

Pero nuevamente el entrenador se encontró con inconvenientes, algunos clubes que habían aceptado la cesión de los jóvenes se echaron para atrás. De esta manera, Leonel Mosevich (Desportivo Nacional de Portugal) y Lautaro Valenti (Lanús), mientras que Lucas Robertone, de Vélez, sufrió una lesión. Es así que en reemplazo de los antes mencionados aparecieron Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors), Nazareno Colombo (Estudiantes de La Plata) y Gastón Togni (Independiente). Al mismo tiempo que la Conmebol informó que decidió sumar un cupo más, por lo que también se incluyó a Facundo Mura. Entre los citados se destacan los nombres de jugadores que han tenido continuidad en la Primera como Adolfo Gaich (San Lorenzo), Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo (Boca), Julián Álvarez (River) y Matías Zaracho (Racing).



Agenda

La Selección disputará el martes un amistoso ante Paraguay en cancha de Platense. Este partido se tratará de la despedida del plantel antes de viajar a Colombia para el certamen. El sorteo realizado el 5 de noviembre pasado en Bogotá resolvió que Argentina integrará el Grupo A, junto al conjunto local, Chile, Venezuela y Ecuador.

LA SORPRESA

De Nueva York, sin escalas

Valentín Castellanos es jugador del New York City y que no tiene ni un minuto oficial en el fútbol argentino, pero se entrena con la Selección Sub 23 para ir el Preolímpico y se ganó su lugar en la lista definitiva.

Su historia es muy especial ya que con 15 años se probó sin éxito en River y en Lanús y debió regresar a Guaymallén para continuar jugando como enganche en el club Leonardo Murialdo de la liga mendocina de fútbol.

Ahora, ya a sus 21 años se encuentra consolidado como el 9 titular del New York City en la Major League Soccer. La comparación refleja lo cambiantes y vertiginosos que fueron estos últimos cinco años para Taty, como lo conoce todo el mundo. Entre aquellas pruebas fallidas y este presente "espectacular", como él lo denominó, le pasó de todo: su etapa en la U de Chile donde jugó poco y nada, su explosión futbolística en el Torque de Uruguay y su presente con proyección europea, como auguran muchos, en la liga de los Estados Unidos. "La MLS ya le queda chica", avisó hace poco Domenec Torrent, su entrenador y ex mano derecha de Pep Guardiola.

>> Los nombres del Bocha

La lista completa de la selección está formada por los arqueros Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Talleres de Córdoba); los defensores Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez Sarsfield), Nahuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors), Facundo Medina (Talleres de Córdoba), Nazareno Colombo (Estudiantes de La Plata), Claudio Bravo (Banfield), Fausto Vera (Argentinos Juniors) y Facundo Mura (Estudiantes de la Plata).

Los mediocampistas Matías Zaracho (Racing Club), Nicolás Capaldo (Boca Juniors), Tomás Belmonte (Lanús), Julián Álvarez (River Plate), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca Juniors) y Agustín Urzi (Banfield); y los delanteros Nahuel Bustos (Talleres de Córdoba), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos) y Gastón Togni (Independiente).