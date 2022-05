Liverpool, de Inglaterra, después de ir perdiendo por dos como visitante, derrotó a Villarreal, de España, por 3 a 2 en la revancha de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, y sacó pasaje para el partido final, con al serie 5-2 a su favor. villarreal, que tuvo como titulares al arquero Gerónimo Rulli, al defensor Juan Foyth y el volante Giovani Lo Celso, se puso en ventaja a través de los franceses Boulaye Dia (PT 2m) y Francis Coquelin (PT 41m). Liverpool lo revirtió con los tantos del brasileño Fabinho (ST 17m), el colombiano Luis Díaz (ST 22m) y el senegalés Sadio Mané (ST 29m). El "Submarino Amarillo", acompañado por una multitud en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, disputó un gran primer tiempo. Atacó a Liverpool y anuló su juego. Una postura totalmente distinta a la ofrecida en la ida.Lo Celso tuvo una destacada actuación en ese período, Foyth aportó en quite y proyección y Rulli fue un simple espectador porque Liverpool no generó peligro ante la lucidez de los locales. Villarreal no pudo mantener el nivel superlativo y en la segunda etapa bajó su intensidad. Liverpool ganó terreno y el ingreso de Luis Díaz le permitió captar la pelota para los delanteros. La final se jugará el 28 de mayo en el Stade de France.

El City busca su pasaje en Madrid

Manchester City visitará hoy a Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de Europa con la mínima ventaja del triunfo por 4-3 que obtuvo en Inglaterra. El partido se jugará este miércoles a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu y será televisado por ESPN y la plataforma Star+. En la ida disputada la semana pasada en el estadio Etihad del City que conduce el catalán Josep "Pep" Guardiola el equipo inglés ganó por 4-3 en un partidazo y ahora buscará clasificar a la segunda final de Champions de su historia tras perder la última edición ante Chelsea. Real Madrid, máximo ganador del trofeo más importante de Europa con 13 conquistas, deberá ganar por dos goles de diferencia para definir por 17ma vez el título en la final.