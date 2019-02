Liverpool y Bayern Múnich igualaron 0-0, en Anfield, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. El pase a cuartos se definirá en Alemania, el próximo 13 de marzo.

La condición de eliminatoria a ida y vuelta maniató a ingleses y alemanes y ayudó, especialmente a los bávaros, a especular con un resultado que deja todo abierto para el duelo en Múnich. Jürgen Klopp se llevó la victoria particular de no recibir goles en casa y Niko Kovac la de que su rival no sacara ventaja de Anfield.

El Bayern templó la temperatura del partido y controló la salida de ambos conjuntos, llevando el encuentro a un terreno muy alejado de la locura que se vivió aquí en otras eliminatorias, con la retina aún puesta en aquel 3-0 que el Liverpool le endosó al Manchester City la temporada pasada.

Pero Anfield era una caldera a punto de explotar, un volcán al que cualquier movimiento, por pequeño que fuera, le iba a hacer erupcionar. Y ese aleteo de mariposa fue un pase en profundidad de Jordan Henderson para que Salah probara los guantes de Neuer.

Los bávaros respondieron con una buena jugada de Gnabry por banda izquierda y un centro que Joel Matip casi metió en su arco, si no hubiese sido por un bien colocado Alisson.

La más clara estuvo en los pies de Mané, que giró completamente solo a escasos metros del arco, tras un rebote dentro del área, pero su disparó se fue desviado. A pesar de esta ocasión desperdiciada, el senegalés tuvo algunas otras chances para convertir en la primera mitad, pero no estuvo fino.

No mejoraría el senegalés en la segunda parte y, aunque los ingleses sostuvieron más la pelota, el miedo a perder atenazó a ambos conjuntos. Ninguno decidía bien cuando llegaban a los últimos metros y Klopp, con la entrada de James Milner y Divock Origi dejó claro que el no recibir goles también valía.

En la vuelta, el próximo 13 de marzo, ya no podrá existir ese miedo a ganar. Ya no le quedará otra a Bayern y Liverpool, dos equipos condenados al gol y castigados con el 0-0.