Boca no tiene descanso. El flamante campeón argentino, en este caso de la Liga Profesional 2021, debe seguir con su agenda hiper cargada de partidos buscando más gloria. Y en este caso mañana en el Bicentenario, de Pocito, disputará una semifinal de la Copa Argentina ante Patronato desde las 21.30 horas. Por ello, se espera el arribo del xeneize esta siesta, ya que vendrá en vuelo chárter y saldrá desde Buenos Aires sobre las 14 horas, luego de que por la mañana tenga su último entrenamiento en el Predio de Ezeiza del club y su entrenador, Hugo Ibarra, defina los once titulares buscando la final del torneo más federal del país.

El Negro brindó ayer la lista de concentrados para este partido y se conoció que habrá dos titulares del domingo ante Independiente, ausentes. Se trata del defensor, Carlos Zambrano, y el delantero, Luis Vázquez, quienes no vendrán a la provincia porque serán preservados ya que arrastran molestias físicas.

La ausencia del central peruano tiene que ver con que terminó el partido con Independiente con molestias en la rodilla derecha, esa misma que lo tiene a maltraer desde que sufrió un fuerte traumatismo con Sarmiento; en cuanto al delantero fue titular el domingo en la Bombonera ante la ausencia de Darío Benedetto por lesión, por el momento no trascendieron los motivos.

Justamente el Pipa será otro que no estará en san Juan por el desgarro que padeció. Además, ya se conocen los casos de Marcos Rojo, Exequiel Zeballos y Sergio Romero, los tres sin actividad hasta el próximo año.

Una probable formación inicial para mañana sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Jorge Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Luca Langoni, Gonzalo Morales.

En tanto, del otro lado del cuadro buscarán la final Talleres y Banfield, que se medirán en Rosario a las 18 de mañana.

Furor por un ticket

En un par de horas se agotaron ayer por la mañana las entradas disponibles para los hinchas de Boca en el Bicentenario. Los sanjuaninos fueron a adquirir los tickets en las boleterías del Bicentenario, mientras que desde otro lugares lo hicieron por internet en el sitio www.autoentrada.com.

Definición

La organización de la Copa Argentina confirmó ayer en su página de internet que la final se disputará el próximo domingo, en Mendoza. La definición de la décima edición será en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 20.30 horas y televisado por TyC Sports.

PRESIDENTE XENEIZE

Ameal valoró la honestidad

Feliz. Tras el título se mostró Jorge Amor Ameal.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, destacó ayer "la honestidad del futbolista argentino", después de la definición del domingo.

"Algunos periodistas, no todos, y también por la redes sociales, dudaron de los jugadores y una vez más se demostró la honestidad del futbolista argentino. Eso le hace muy bien a todos los que estamos en este deporte", aseguró el máximo dirigente "Xeneize" en dialogo con la agencia Télam.

Luego, al ser consultado si festejó los goles de River, Ameal indicó: "Grito los goles de Boca. No creo que la mayoría de los hinchas de Boca lo hayan gritado. Quizás alguno, no sé, festejaron que el equipo que estaba en la pelea con nosotros no sumaba los puntos para salir campeón".

El titular "Xeneize" ponderó que "este es un logro de todos los que trabajamos por un Boca mejor".