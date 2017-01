El Rally Dakar 2017 escribirá hoy su página de triunfadores. Tanto de los que se impongan en la cinco categorías, como aquellos que lograron ‘dar la vuelta’ y que representan las tres cuartas partes de los competidores.



En el primer grupo, el punto principal de atracción en la etapa de ayer, entre San Juan y Río Cuarto, estuvo en la pulseada por el liderazgo en la categoría autos entre los franceses Stéphane Peterhansel y Sebastien Loeb y que ganó el primero por, entre otros factores, la pinchadura de un neumático de su rival.



En motos Sam Sunderland tuvo una jornada tranquila y aumentó todavía más su ventaja en la cima, mientras que los rusos Nikolaev en camiones y Karyakin en cuatriciclos, lograron un nuevo triunfo de etapa, para darle más brillo a sus respectivos liderazgos.



Por otro lado, los sanjuaninos Alberto Ontveros y Gastón Pastén están entre los que conforman el grupo mayoritario y quedan en la puerta de cumplir con el gran desafío de completar los 9.000 kilómetros desde la salida del 2 de enero en Asunción, Paraguay.



En motos, Ontiveros logró su mejor actuación de etapa en esta edición, al concluir en el puesto 51 y subir hasta el 54 de la general. El ‘Puchi’ pudo sobreponerse a la fuerte caída en la etapa anterior, cuando chocó con otra moto, y le dejó como secuela un fuerte dolor en la mano derecha.



Además tuvo que correr con una suspensión standard, por complicaciones con la propia.



Pero no fueron grandes barreras para el sanjuanino que se lleva además entre sus logros personales haber afrontado todo el desafío, incluyendo las Dunas de Capricornio en la cuarta etapa y no haber recibido hasta el momento ninguna penalización.



Mientras que en autos, Gastón Pastén no padeció mayores complicaciones, que fueron casi una constante durante su primer Dakar, incluyendo la etapa anterior, cuando la rotura del cardan de la Hilux #371 demandó mucho tiempo para arreglar el problema y arribar a la 1 de la mañana de ayer al vivac de ‘El Zonda-Eduardo Copello’ donde lo esperaba su familia y amigos para felicitarlo y alentarlo.



Ayer, la camioneta se encajó en un par de lugares en la primera parte de la especial, debido a que primer habían pasado los camiones por profundos guadales y el cárter se había desprendido.



En la segunda parte, en territorio cordobés, la experiencia en la temporada pasada del Argentino de Rally, le permitió a Pastén acelerar y llevar un gran ritmo para ubicarse finalmente en el puesto 35 del día, muy cerca de su mejor labor con el puesto 32 en la 7ma etapa, y meterse en el puesto 49 de la general.



POR UNA RUEDA



La lucha interna en Peugeot por el primer puesto de la general de autos tuvo ayer su último capítulo, porque para hoy quedan apenas 64 kilómetros de especial.



Si Peterhansel apostó a aprovechar la intensa jornada de navegación de anteayer, y le salió bien, era un hecho que ayer Loeb buscaría descontar los 5 minutos y 50 segundos en la segunda aparte del especial de ayer, en territorio cordobés.



Es que se componía de típicos caminos del WRC, donde Loeb ganó durante 8 años. Pero la pinchadura de una rueda le jugó una mala pasada y al final del día solamente fueron 18 segundos los que pudo descontar, para que ‘Monsieur Dakar’ agigante más su plamarés, al sumar su séptimo título en autos, además de los 6 que ya había logrado en motos.



Igual de feliz estará hoy el ingles Sum Sunderland en motos, aunque recién sea su primera vez con un titulo de ganador en un Dakar.



El ganador del día fue nuevamente Joan Barreda Bort, por lo que el español ganó 4 etapas en este Rally Dakar, por lo que será más fuerte su sensación agridulce, ya que sería él el líder de la general si no hubiera recibido la penalización de casi una hora cuando repostó combustible en una zona que no estaba permitida.



Finalmente, en los UTV se dará el caso de la primera vez en la historia que un participante brasileño se quede con la victoria en una clasificación general, ya que Leandro Torres es quien cuenta con la mayor diferencia de las 5 categorías, con 4h41m55s sobre el chino Fujiang.

Sunderland intenta no pensar en el triunfo





A punto de conquistar su primer Rally Dakar, el piloto de motos Sam Sunderland extenderá el dominio de las KTM, aunque el británico todavía no quiere cantar victoria. “Empiezo a hacerme a la idea, pero intento no pensar mucho en la victoria. Hay que mantener la concentración hasta mañana (por hoy)”, dijo el líder.



Podio de Terranova. Durante todo el rally, Orlando Terranova se ha visto obligado a apretar los dientes de impotencia ante el dominio de los Peugeot.



El argentino no ha podido ensombrecer ayer la supremacía de la pareja Loeb/Peterhansel, pero al menos ha logrado batir al 3008 de Cyril Despres para hacerse con la tercera posición de la etapa. Terranova ha aprovechado que corría en casa para escalar puestos en la general y sumarse a la pugna por la cuarta posición final en Buenos Aires, por detrás del trío intocable de Peugeot. Su mejor resultado en el Dakar 2017.