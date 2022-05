Llegó el momento. Se terminaron las especulaciones, los rumores, los ida y vueltas, y esta noche, desde las 20.30 horas, será el tiempo que la Liga Sanjuanina de Fútbol tenga su Asamblea de renovación de autoridades. La misma ungirá como el nuevo presidente a Juan Valiente, actual mandamás de Desamparados que arriba al sillón principal de calle Santa Fe para suplantar a Oscar Cuevas, quien tuvo una gestión más acotada de lo esperado ya que había sido elegido en enero del año pasado y su mandato original debía finalizar en el 2023. Pero, los desaciertos en la conducción del Pato hicieron que los tiempos se acortaran, todo potenciado por la falta de apoyo que tuvo en el último tiempo por parte del organismo provincial que conduce el deporte.

Valiente desembarca en la Liga apoyado por una docena de clubes de la máxima categoría y varios de la segunda divisional. Además, su asunción tiene la venía del organismo del deporte local, algo que en estos tiempos resulta vital para acceder a semejante lugar de poder como es la LSF.

La Mesa Directiva de Valiente estará compuesta por él como máxima autoridad, secundado por Oscar Vargas (proveniente de Aberastain) como tesorero y Vicente Mancuso (Atenas) de secretario. Algo clave en toda gestión resulta la elección de las tres vicepresidencias que acompañan al presidente. En ese sentido, el propio Oscar Cuevas reveló a DIARIO DE CUYO que había sido consensuado con Valiente para que él obtuviera la primera vicepresidencia, pudiendo ser el representante sanjuanino en AFA. Esto debido a la buena relación del hombre fuerte de Peñarol con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Aunque en la jornada de ayer, distintas fuentes cercanas a Valiente afirmaron que esto "no es así. Esa es la pretensión de Cuevas, pero no va a ser el vice primero. Puede que tenga otro cargo de vice, aunque primero no".

La Liga Sanjuanina de Fútbol buscará en Valiente un presidente que pueda volver a darle cierta autonomía a la institución, sobre todo a nivel direccional. Bajo el mandato de Cuevas esto prácticamente no existió y fue así como el Pato minó la confianza en sus pares. De esta forma y tras cuatro años al mando de Desamparados, Valiente llega a la Liga. "Un nuevo desafío en mi vida", enfatizó

¿Y Sportivo?

Además de presidir desde esta noche la Liga, Juan Valiente tiene la intención de presentarse en la futura elección de Desamparados, que sería en junio. Una vez electo, se tomaría licencia para que asuma la conducción del club su vice, Leonardo Villalba.