A unos 800 kilómetros de San Juan, lejos de las duras canchas sanjuaninas y jugando una liga de alto nivel, una decena de sanjuaninos trasladó el fútbol sanjuanino para aquellos pagos y ya escriben su propia historia. Futbolistas, entrenadores y preparadores físicos llegaron para hacer historia en Teodelina, una pequeña ciudad de poco más de 10 mil habitantes en Santa Fe.

Ernesto Fullana, Rubén Ceballos y el profe Mario Oropel integran el cuerpo técnico de Racing de Teodelina, club que cuenta con los futbolistas sanjuaninos Emiliano González, Carlos Mengual, Gonzalo González y Enzo Rivas. Emiliano González y Rivas disputaron la final del Regional con Alianza y apenas llegó el llamado del cuerpo técnico sanjuanino no dudaron en armar los bolsos y partir al nuevo destino. Tampoco dudó el "Taca" González quien fue el goleador de San Lorenzo de Ullum y también marchó rumbo a Santa Fe, por su parte Mengual dejó Colón Junior para enfrentarse al nuevo desafío.

Pero los futbolistas de la "Academia" de Teodelina no son los únicos que llevaron el fútbol de San Juan a la provincia de Santa Fe: en otras Ligas están Erick Fernández quien está jugando en Belgrano de Santa Isabel, Agustin Ochoa juega en Trebolence y Fabián Carrizo está en Almafuerte de la Liga Cañadense.

Fabián Carrizo juega en Almafuerte de la Liga Cañadense

EL PRIMER PASO A LA HISTORIA

Los sanjuaninos ya plantaron bandera en Teodelina. El profe Mario Oropel fue el primero en arribar a esa pequeña ciudad ubicada a 80 kilómetros de Venado Tuerto y a 80 kilómetros de Junín, Buenos Aires. Realizando su tarea de preparador físico el año pasado Racing transitada un campeonato regular por eso Oropel fue el nexo para la llegada de Ernesto Fullana. Los cambios del DT sanjuanino se notaron, tanto que el equipo logró la clasificación a la parte final del certamen y lograron el ascenso desde la "B" a la Primera División de la Liga Venadense. Ascendieron tras ganarle a Sportsman de Villa Cañada y unas fechas después ganaron la Superfinal contra Carmelense.

Rubén Ceballos, Ernesto Fullana y Mario Oropel, son quienes manejan los cuerpos técnicos de Primera, Reserva e Inferiores.

Fullana, acompañado por Rubén Ceballos, quien a la vez es el técnico de la Reserva, forman junto al profe Oropel el cuerpo técnico que este año asumieron también todo el mando del resto de la divisiones del club: Primera, Reserva, Cuarta, Quinta y Sexta División y fútbol femenino. Con todo eso proyectado y con el objetivo firme de lograr la permanencia en la categoría, consiguieron llevar cuatro futbolistas de la provincia hacia Santa Fe. "Es un gran desafío pero lindo. Queremos dejar una marca y abrir una puerta para que más técnicos y futbolistas sanjuaninos puedan venir a trabajar a esta linda ciudad", cuenta Ceballos.

Ya arrancaron el 2024 con el pie derecho. En la Copa Santa Fe que disputaron los campeones de las ligas de toda la provincia de Santa Fe lograron clasificar a la Segunda Fase pero en esa instancia quedaron eliminados. En la presente Liga, comenzaron ganando de visitante la semana pasada y en esta fecha se medirán ante Belgrano de Santa Isabel, donde juega el ex Trinidad Erick Fernández.

¿Porqué emigraron a otra Liga? Por un mejor bienestar económico y también para medirse en una liga que si bien no deja de ser un torneo amateur, cuenta con futbolistas con pasado en Primera División, como el caso del ex River Nacho Scocco, por mencionar solo uno. Los lugareños se dedican a la soja, los cereales y la crianza de vacunos. "Los clubes generan mucho además, hacen eventos para cubrir gastos, son muy ordenados y sobre todo los dirigentes tienen muy buen trato con los jugadores, los hacen sentir queridos. Queremos responderles con resultados. El objetivo principal es mantener la categoría pero después vamos por más, porqué no", expresó ilusionado Ceballos.