La Vuelta Ciclista a Cataluña brindó a los aficionados una de las ediciones más épicas el año pasado, pero el listón aún se ha puesto más alto para la carrera de este 2023, que comienza hoy en Sant Feliu de Guíxols (Girona) y tendrá tres finales de alta montaña, uno más de lo habitual, con un cartel de lujo.

Las estaciones de esquí de Vallter (Girona) y La Molina (Girona) serán los escenarios de las etapas pirenaicas, y el exigente Lo Port (Tarragona) medirá las fuerzas de los aspirantes a la victoria en la general, que podría quedar sentenciada allí antes de la etapa final en Barcelona del domingo 26.

La ronda ciclista catalana no tenía tres finales en alto desde la edición de 2001. Además, en las siete etapas que se celebrarán esta semana habrá un total de 25 puertos de montaña puntuables.

La lista de aspirantes a la victoria vuelve a ser de lujo: Remco Evenepoel (Quick-Step), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Marc Soler y Joao Almeida (UAE Emirates), Jim Hindley (Bora-Hansgrohe) y Ben O"Connor (Ag2r-Citroën) son los principales nombres que habrá que tener en cuenta.

Una lesión le impide al ganador de la edición anterior, Sergio Higuita, participar (ver recuadro).

Esta edición de la Vuelta a Cataluña tendrá 25 equipos, entre los que habrá 7 invitados: los es

pañoles Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi, el noruego

UNO-X Pro Cycling, el israelita Israel-Premier Tech y el belga Lotto Dstny. Como el año pasado, la primera etapa empezará y acabará en Sant Feliu de Guíxols. El recorrido por la Costa Brava será el típico rompepiernas que puede marcar las primeras diferencias. Y, el martes, ya llegará la montaña con el final en la estación de esquí de Vallter, en el Pirineo gerundense.

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), ganador del año pasado no correra por un problema físico que tuvo en la Strade Bianchi. Tampoco estará el español Juan Ayuso (UAE Emirates), quinto el año pasado en la general y quien aún no ha podido debutar esta temporada a causa de unas molestias en el tendón de Aquiles, de su pierna derecha. Otro joven español que no estará será Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers).

