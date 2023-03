Giovani Lo Celso era una fija en el equipo titular para el Mundial de Qatar. Así lo pensaba el entrenador, Lionel Scaloni, pero una lesión en su posterior derecho le impidió estar en la máxima cita e incluso coronarse junto al plantel albiceleste. En esta primera convocatoria postítulo, el zurdo dijo presente nuevamente y anoche fue titular. Incluso, le dio un pase exquisito a Lionel Messi para que anotara uno de sus tantos.

"Las cosas pasan por algo y tuve que reponerme rápido del golpe más duro que tuve como profesional. Sufrí y lloré mucho, pero en la vida y en el fútbol no podés quedarte lamentando. Así, una vez que me operé y el Mundial ya quedó descartado, puse todas mis energías para estar nuevamente acá con el grupo. Eso es una caricia al alma", describió el ex Rosario Central en declaraciones tras el partido en Santiago.

Respecto a la contención de sus compañeros y cómo vivió la coronación, sostuvo que "me hicieron sentir campeón. Como uno más de los que entraron a la cancha a jugar cada partido y eso se los voy a agradecer siempre. Siento el cariño de todos ellos y por eso les voy a entregar siempre mi gratitud".

Otro que debió quedarse afuera de la lista definitiva por lesión resultó Nicolás González, quien anoche puntualizó que "confiaba en que podía estar en el Mundial, pese a que llegaba con lo justo por la lesión que arrastraba. Pero no se me dio. Sé que si hago bien las cosas y recorro nuevamente el camino correcto, tendré la oportunidad de estar en un mundial. Quiero disfrutar de estar acá y vivir junto a este grupo hermoso que tenemos los momentos que nos toquen".