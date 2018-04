El mediocampista Giovani Lo Celso anotó el gol del triunfo para el flamante campeón de la liga francesa París Saint Germain en el triunfo como visitante ante Burdeos por 1 a 0 correspondiente a la 34ta fecha.



Lo Celso encontró la pelota en la puerta del área, luego de un rebote en el uruguayo Edinson Cavani, y ensayó un remate con pie izquierdo que se convirtió en gol y victoria.



El ex Rosario Central fue titular junto con Javier Pastore, sustituido por el italiano Thiago Motta, mientras que Ángel Di María no fue de la partida por una lesión muscular.



Con este resultado, PSG alcanzó los 90 puntos con la segunda victoria consecutiva.



Niza, con el arquero Walter Benítez, venció como local a Montpellier por 1 a 0; y Saint Etienne derrotó en su estadio a Troyes por 2 a 1.



El campeón de la liga inglesa de fútbol Manchester City goleó ayer como local a Swansea City por 5-0, con el defensor Federico Fernández lesionado, en uno de los tres partidos correspondientes a la 35ta fecha.



El español David Silva, el inglés Robin Steerling, el belga Kevin De Bruyne, el portugués Bernando Silva y el brasileño Gabriel Jesús, quien marró un penal, fueron los goleadores del flamante campeón del fútbol inglés.



El defensor Nicolás Otamendi ocupó un lugar en el banco de los suplentes, mientras Sergio Agüero se recupera de la lesión en rodilla izquierda que lo dejó inactivo en el resto de la temporada.



Los dirigidos por el catalán Josep Guardiola alcanzó la victoria número 29 en el certamen donde reúne 90 puntos.



Swansea sumó el quinto partido sin victorias, con tres empates y dos derrotas, mientras da batalla por la permanencia con 33 puntos con ventaja sobre Southampton (29), Stoke City (29) y West Bromwich (25) que están en la zona de descenso.



En tanto, Fernández, ex defensor del seleccionado argentino, se retiró por lesión.