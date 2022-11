"Futbolísticamente no tiene reemplazante", aseguró Lionel Scaloni tras la lesión que sufrió Giovani Lo Celso, que en los últimos días se convirtió en la máxima preocupación de la Selección argentina de cara al Mundial de Qatar 2022: después de varios sustos relativamente pequeños con los integrantes del plantel, lo del mediocampista del Villarreal, por primera vez, amenaza con impedir la presencia mundialista del jugador.

Lo que en principio parecía un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha terminó revistiendo una mayor gravedad en la zona de la inserción del músculo, en donde los primeros estudios arrojaron una imagen poco clara. Un indicio que avalaba esa sospecha es el grado de dolor que experimenta el futbolista.

El grupo de especialistas médicos que tratan el caso resolvió repetir los estudios para intentar dilucidar un diagnóstico más preciso. Ayer fue el día señalado y el panorama parece complejo: Lo Celso tuvo un desprendimiento en el músculo, pero si bien está en instancias de ser operado, algo que el Tottenham -dueño de su pase- quiere, el futbolista no quiere pasar por el quirófano, ya que sabe que si eso sucede se pierde el ya bajo porcentaje que tiene para estar en Qatar.

El volante pretende realizar un tratamiento de rehabilitación, está aferrado a aquella alternativa como última esperanza, pero Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección argentina ya están al tanto y entienden que es muy difícil que Gio esté en la cita mundialista, ya que de realizarse dicho tratamiento que él desea de todas formas se perdería los primeros partidos de la Copa del Mundo.

La lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial, Scaloni la debe confirmar hasta el 14 de noviembre.

Si Lo Celso finalmente no puede estar se abre un abanico de posibilidades no sólo para la lista sino para el once inicial de la albiceleste. Ahí entrará en acción la chance de que Enzo Fernández pueda jugar de entrada, debido al gran presente que transita en el Benfica de Portugal. Otro que puede hacerlo de interior es Guido Rodríguez, aunque por características es más un reemplazante natural de Leandro Paredes. Mientras que Alexis Mac Allister puede llegar a ser otra opción.