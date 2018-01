Van llegando. Los refuerzos que pretende Gallardo.

Buenos Aires, Télam



El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que las operaciones por las contrataciones del volante Lucas Zelarayán y el delantero Silvio Romero están en "stand by", a la espera de una resolución.



"Las operaciones por Zelarayán y Romero están en un proceso de "stand by", no hubo acuerdo hasta ahora. Estaremos a la espera para ver si se resuelven", manifestó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó junto con Enzo Pérez en Miami, Estados Unidos, lugar donde el plantel realiza la pretemporada.



Gallardo indicó que evalúa "otras opciones" en caso que ambos futbolistas no se conviertan en los nuevos refuerzos, pero no quiso entrar en detalles.



"El interés de River hace ruido y complica las salidas de los jugadores", indicó el técnico. En materia de refuerzos, Gallardo destacó las contrataciones del arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto y su intención es que River continúe reforzándose. "La exigencia será mucha y tenemos que tener un grupo con muchas ganas de lograr objetivos", señaló.