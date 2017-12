Duro. El golpe para el entrenador argentino, Eduardo Berizzo, quien hace unas semanas fue operado por el cáncer de próstata que tiene.

El entrenador argentino Eduardo Berizzo fue despedido en Sevilla de España como consecuencia de la "mala racha" del equipo, según confirmó el club en un comunicado.



"El Consejo de Administración del Sevilla FC ha tomado la decisión de destituir al entrenador del primer plantel, Eduardo Berizzo, debido a la mala racha del equipo", indica el primer párrafo de la nota del club que fue publicada en su página oficial.



Sevilla dejó constancia de "agradecimiento" a Berizzo, operado con éxito de un cáncer de próstata en noviembre pasado, por su "profesionalidad y entrega" en el ejercicio de su profesión, pero puso fin a su contrato a raíz de adversos resultados deportivos.



El presidente de la institución española, José Castro, se refirió a la decisión en los medios y afirmó que "no vemos el proyecto en una línea ascendente. Hay un presupuesto importante, una responsabilidad ante nuestros abonados para conseguir lo máximo. Las sensaciones indican que no vamos en el camino marcado para conseguir los objetivos", comentó Castro un rato después del comunicado.



Berizzo, de 48 años, asumió en Sevilla el 7 de junio en reemplazo de Jorge Sampaoli, actual DT del seleccionado argentino, pero no cumplió, según el club, con las expectativas luego de su buen paso por Celta de Vigo.



Sevilla se posiciona quinto en la liga española con 29 puntos y acumula una racha de tres partidos sin victorias, incluida la goleada 5-0 ante Real Madrid.



La institución sevillana ya entabló conversaciones con otro entrenador, y aunque no dio a conocer el nombre aguarda que se haga cargo del equipo luego del 25 de diciembre.



FIFA Gate



El paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol, y el brasileño José Maria Marin, fueron declarados ayer culpables de corrupción en el primer juicio del FIFA Gate, celebrado en Nueva York, Estados Unidos. Ambos desde ayer ya están presos y esperando la condena exacta.