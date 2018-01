La mira fija. Carlos marcó que volvió al club para ganar la séptima Copa Libertadores.

Carlos Tevez advirtió ayer que arrancó este tercer ciclo con la camiseta de Boca porque "quiere ganar la (Copa) Libertadores", a la vez que aseguró no arrepentirse "de nada", tras la salida que emprendió a fines de 2016 para sumarse al Shanghai Shenhua, de China, en una operación que rondó los 40 millones de dólares.



"Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Pretendo cumplir el sueño de ganar la séptima (Copa)" indicó el delantero "xeneize".



"No me arrepiento de nada. Cuando tomé la decisión sabía de las consecuencias", sostuvo el también ex atacante de la Juventus de Italia, en referencia a su inesperada partida de la institución "auriazul".



Tevez ensayó una justificación tardía, para explicar uno de los motivos de su salida y dijo que "el club estaba en un proceso de recambio. Fui poniendo la cabeza en tratar de cambiar algunas cosas", sostuvo.



"Ahora me tengo que preocupar solamente por jugar. El club cambió muchísimo y yo tengo claro que no me queda mucho en el fútbol, más allá de los dos años que firme de contrato", agregó el delantero.



Gómez y Pavón



Angelici se refirió a la contratación del defensor paraguayo Gustavo Gómez: "No es una operación sencilla con el Milan. Espero que en los próximos días podamos presentarlo como nuevo jugador de Boca. No es una negociación sencilla", reiteró. Sobre el delantero Cristian Pavón, el presidente negó una oferta desde el fútbol europeo. "Creo que vamos a contar con él por todo 2018. No ha llegado ninguna propuesta, ni formal ni informal. Hasta ahora son rumores", manifestó.