El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, destacó "lo que hicieron" sus dirigidos en el partido de anoche ante Palmeiras, al que superaron holgadamente en el juego y el marcador, pero no les alcanzó para revertir el 0-3 de la ida que dejó al "millonario" fuera de la final de la Copa Libertadores.



"El balance de este año para River ya lo hice, por la manera en que competimos después de un parate tan prolongado", comenzó diciendo Gallardo en la breve conferencia de prensa pospartido en el estadio Allianz Parque, del club paulista.



"Mis jugadores me enorgullecieron por lo que hicieron en este partido, por la postura de equipo que adoptaron y que me representa totalmente", enfatizó.



El técnico riverplatense solamente respondió a una pregunta en la conferencia de prensa y en ella resumió lo que sentía por sus jugadores, pero nada dijo del VAR, cuya gestión terminó quitándole a River la posibilidad de jugar el 30 de enero, en el Maracaná de Río de Janeiro, la final que merecía.



"Me voy muy pleno de aquí, porque momentos como éste son los que a uno le valorizan haber elegido esta profesión de entrenador", apuntó.



"Por eso solamente me queda agradecerles a mis jugadores, porque lo que hicieron en este partido dignifica a esta profesión. Y le deseo suerte a Palmeiras para la final", concluyó el "Muñeco", que inmediatamente se levantó y se fue, sin que se sepa si será para volver.