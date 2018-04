Derecho. San Martín tiene otro técnico pero el artillero sigue siendo el mismo. Claudio Spinelli marcó su quinto tanto y sigue demostrando su gran presente.

Cinco goles en siete partidos marcan el gran presente de Claudio Spinelli, el ahora solitario goleador de San Martín tras el anotado ayer ante Unión para el empate 1-1. El rubio delantero se había ganado el puesto de referente de área de San Martín con Gorosito, pero ayer quería demostrarle a Coyette que también puede confiar en él y el ex Tigre le respondió con un gol con tremenda definición y que tomó mayor prestigio por haberlo logrado a 3 minutos del final.



"Estoy fino gracias a Dios y contento por el empate", advirtió sobre su quinta conquista con la camiseta verdinegra. "Con el gol de Unión pensé que se nos escapaba todo el esfuerzo, pero quedó uno y la pude meter", agregó Spinelli.



"Quería hacer un buen partido para ganarme la confianza del nuevo cuerpo técnico, mostrarle que las jugadas pueden terminar en mí y por suerte anoté. Me voy feliz por lo logrado", manifestó.



Spinelli ya le había convertido a Atlético Tucumán, Talleres, Boca, Gimnasia y ayer completó el quinteto de registros con el anotado a Unión.



Además manifestó que "veníamos de resultados malos y por eso sacar un punto es muy importante, sobretodo porque ellos se cerraron, pero tuvimos la convicción para ir en busca del gol y se me dio de poder anotar el empate".



En tanto que el arquero Luis Ardente, quien quedó como segundo artillero con 4 gritos (todos de penal), manifestó que "hicimos un lindo partido y sumamos que es lo más importante. Tuvimos actitud y con un gol en contra volvieron las ganas de revertir el resultado, que es un signo muy positivo. Tuvimos triangulación que es lo que nos pidió Coyette desde que llegó y rescato la actitud del equipo", cerró el capitán.