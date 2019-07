Hay una frase siempre a mano deambulando por los pasillos del fútbol argentino: “esto con Grondona no pasaba”.

Y como tantas de las frases hechas que se suben al circo de la pelota, la de Don Julio se adapta a las circunstancias y es funcional a los intereses de turno. ¿Qué significa que tal o cual cosa no hubiera ocurrido con Grondona al mando? ¿Qué fue lo que pasó en este ciclo sin su impronta?

De arranque, la ausencia de Grondona dejó al desnudo a los dirigentes. Como era previsible no apareció ninguna figura de su impronta que lograra aglutinar los intereses de todo el fútbol argentino. Así, la AFA pasó de un rol hegemónico que movió los hilos durante 35 años a ser encabezada por 3 dirigentes diferentes en 5 años: Luis Segura, Armando Pérez (a cargo de la Comisión Normalizadora) y Claudio Tapia.

Sin Grondona, además, todo lo que los dirigentes callaban empezó a salir a la luz. Las derivaciones fueron varias. De inicio se generó una grieta detrás de dos proyectos: el que comandaba Marcelo Tinelli y promovía una presunta “nueva AFA” con dirigentes de perfil empresarial, y el que lideraba Segura, con Tapia como alfil, sostenidos desde el fútbol del Interior y el Ascenso como una continuidad de la estrategia que tanto réditos le había dado a Don Julio. En esa disputa, el 38-38 fue el ejemplo más claro y más oscuro del legado.

CUATRO TÉCNICOS. La idea de Grondona era que continuara Sabella en el banco de la Selección, pero como sabía que no sería posible ya tenía un candidato: Miguel Angel Russo. En su cabeza, era el indicado para ponerse el buzo y armar un grupo compacto con Bilardo apuntalando a la Mayor y Humberto sumando poder desde las Juveniles.





Aunque Gerardo Martino, quien terminó asumiendo, era una alternativa que Don Julio también veía con buenos ojos. El ciclo del Tata, presentado por Luis Segura, tropezó en las dos finales de Copa América y se fue por la puerta de atrás en medio de las desprolijidades organizativas.

Al Patón Bauza lo llamó Armando Pérez, quien por entonces comandaba la AFA desde el engendro postulado por la FIFA y el Gobierno nacional, denominado Comisión Normalizadora.

A Sampaoli le dio la bienvenida Chiqui Tapia en una de sus primeras decisiones fuertes. Y ahora es Lionel Scaloni quien tomó la posta, con un interinato cuestionado que derivó en una confirmación poco convincente.

CAMBIOS EN LOS TORNEOS. Todavía quedan resabios de una de los últimas acciones resonantes de la era Grondona en la máxima categoría: el torneo de 30 equipos.

En abril de 2014, y con la mano levantada de todos los dirigentes aprobando el extraño cambio, ascendieron a Primera 10 equipos y generaron un descalabro que se fue emparchando durante este lapso y que recién en 2023 volvería a presentar un certamen de 20 participantes como en todas las ligas destacadas del mundo.

El torneo de 30 que ganó Boca se jugó de febrero a noviembre de 2015, con una rueda de 29 fechas más una jornada extra en la que se cruzaban todos los clásicos. El formato también contemplaba liguillas para ingresar a las copas Libertadores y Sudamericana.

En 2016 volvió a cambiar la estructura: los 30 equipos se dividieron en dos zonas y se armó en el primer semestre un torneo corto, de transición que ganó Lanús en una final ante San Lorenzo. A mediados de 2017 arrancó el Torneo de la Independencia, un campeonato largo que buscaba supuestamente adaptarse al calendario europeo. Una sola rueda, todos contra todos más una jornada de clásicos. Y empezaron a descender cuatro equipos (subían dos) para ir reduciendo la cantidad de participantes.

En 2017/2018, ya bajo la órbita de la Superliga, se jugó el torneo con 28 equipos a una rueda y todos contra todos. La clasificación a las copas internacionales volvió a ser por la tabla final del torneo.

Finalmente, la temporada 2018/2019 se disputó con 26 equipos y a una rueda. Con un asterisco, claro: luego de la consagración de Racing se jugó la Copa Superliga, con formato de liguilla y con los descendidos inclusive. ¿Qué pasó? La ganó Tigre, uno de los que había descendido y que ahora será el primer equipo argentino en disputar la Copa Libertadores mientras juega la B Nacional, categoría que ahora pasa a llamarse Primera Nacional.

El torneo de Superliga que acaba de empezar será también con cambios ya que se bajan los descensos de cuatro a tres.

Un detalle no menor: estos cambios constantes son los que afectaron sólo a la primera división. En el ascenso, sólo para mencionar un caso reciente, en pleno torneo de la B Metropolitana, se modificó el reglamento y los ascensos pasaron de ser dos (uno directo) a ser cinco (cuatro directos y uno por promoción).

También sumaron un ascenso en la C y en la D. Y eliminaron los promedios para los descensos en todas las categorías del ascenso.

INTERNA ARBITRAL Y ASCENSOS SOSPECHADOS. La escena fue contundente. Nueve jugadores se sentaron en el césped del estadio José María Minella de Mar del Plata y decidieron dejar de jugar la final del Reducido del Torneo Federal A. La protesta, a la vista de todos por televisión, fue la gota que que rebasó un vaso que se venía llenando hacía rato. Fue el final de una temporada cargada sospechas, acusaciones cruzadas y carpetas que vuelan por los aires.

El presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, Antonio Raed, presentó su renuncia tras el arbitraje que consideró “bochornoso” en la final entre San Jorge y Alvarado que determinó el ascenso de los de Mar del Plata.

Raed, quien fue legislador en Tucumán por el kirchnerismo entre 2003 y 2011, disparó: “El arbitraje es público y notorio, fue amañado, en todo momento generó un estado de nerviosismo a uno de los equipos. Uno se da cuenta cuando el arbitraje es de buena o de mala fe”.

En esta sintonía, el titular del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) presentó una denuncia en la Justicia por el supuesto amaño de árbitros. El expediente consta de 150 fojas y está radicado en el Juzgado Criminal y Correccional 60 a cargo del Dr. Luis Schelgel, en la fiscalía 62 del Dr. Ariel Yapur.

"La designación de árbitros está amañada. No hay ninguna duda de que se manipulan árbitros y hay poner los ojos sobre este tema", apuntó Guillermo Marconi.

La sanción para San Jorge por la sentada fue muy dura: descenso de categoría al torneo Federal Regional y suspensión de 12 fechas para el cuerpo técnico encabezado por Victor Godoy y de 9 fechas para los 9 futbolistas que realizaron la protesta. Quedaron exentos los dos que habían sido expulsados.

En la B Metropolitana también hubo una serie de arbitrajes que provocaron sugestión. Más aún teniendo en cuenta que el campeón fue Barracas Central, el equipo de Tapia, siempre fue mirado de reojo. “No hubo nada raro. Los cuatro clubes que ascendieron fueron los mejores. Hay errores arbitrales normales, pero están exacerbados los reclamos”, relativizó Javier Marín, presidente de Acassuso, hombre de confianza de Chiqui.

Todavía late en el ambiente el audio de WhatsApp de Juan Tejera, futbolista de Estudiantes de Río Cuarto, en el que aseguró que los árbitros habían impulsado el ascenso del equipo cordobés. El jugador fue suspendido por seis meses.

Y son apenas los ejemplos más cercanos de un fútbol de ascenso que sigue sembrando sospechas.

Menotti, Batista y la utopía de los proyectos

El Mundial de Rusia detonó al seleccionado. Varios referentes de la era que no pudo consagrarse en el Mundial de Brasil ni en las Copas América de Chile y Estados Unidos decidieron cerrar la página celeste y blanca. Así se despidieron Javier Mascherano y Lucas Biglia, primeros, y Gonzalo Higuaín, más tarde.

La salida de Jorge Sampaoli y el inesperado arribo de Scaloni llegó acompañado por la asunción de César Luis Menotti en el cargo de director de selecciones nacionales. Su rol generó más problemas que soluciones. Sin injerencia directa, cuestionó varias decisiones del DT y provocó más tensiones internas. El corolario fue una disputa mediática con Oscar Ruggeri, quien manifestó públicamente la intención de tomar el cargo del Flaco.

El DT que fue campeón del mundo en 1978 insiste en su intención de formar una selección local que se entrene en Ezeiza y que pueda servir de base para incorporar los conceptos que pretende el entrenador de la Mayor en las futuras competencias.

Al mismo tiempo, varios clubes decidieron no ceder a los futbolistas que Fernando Batista pretendía citar para jugar los Panamericanos de Lima.

El femenino, profesional

En marzo, la AFA, con Tapia a la cabeza, concretó la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. A partir de esta decisión, cada uno de los 16 clubes que componen la Liga de Primera División debe suscribir ocho contratos y el sueldo básico será equivalente al de un jugador de la Primera C. "Queremos ser la gestión del fútbol inclusivo y de la igualdad de género y venimos demostrándolo”, declaró Tapia.

En ese escenario, la selección femenina jugó el Mundial en Francia y, pese a quedar eliminado en primera ronda, consiguió sus primeros puntos y sus primeros goles en la máxima competencia del fútbol. Luego, los cortocircuitos entre varias referentes del plantel y el entrenador Carlos Borrello, empañaron el crecimiento de la selección.

La economía de AFA, el bastión de la gestión Tapia

El último balance presentado por AFA arrojó un superávit de $92,9 millones de superávit.

Ingresos totales: $1.996 millones (52% más que el ejercicio anterior) Dentro de los incrementos de ingresos se destacan los recibidos por sponsorización e indumentaria de la Selección Nacional. Las enmiendas realizadas a los contratos de indumentaria en noviembre 2017 y de sponsorización en abril de 2018 y los nuevos contratos celebrados por rubros liberados a AFA desde 2018, produjo a AFA ingresos adicionales por sponsorización de U$S 3.044.000, de €2.000.000 y $300.000. Los ingresos por competencias incluyen la asignación por el Mundial 2018.

Egresos totales: $1.903 millones (57% más que en el ejercicio anterior) Casi todos los egresos, excepto los Gastos financieros netos, sufrieron incrementos como resultado de las subas en los precios relativos, del incremento en el tipo de cambio que afectó a los egresos pactados en dólares en forma similar a la de los ingresos en esa moneda y de las paritarias celebradas con los distintos gremios.

Respecto a los resultados financieros, los mismos pasaron de una pérdida neta en el ejercicio anterior de $114 Millones a $83 Millones en el presente ejercicio.

Según informaron desde AFA, gracias al superávit, la asociación pudo volver a "impulsar disciplinas que estaban olvidadas, como los selectivos de Fútbol Playa, Fútbol Femenino, Futsal Femenino y divisiones juveniles".

También se realizaron obras en 2018: se invirtieron más de 30 millones de pesos para modernizar la sede de Viamonte y el predio de Ezeiza y se esperan aún más obras para el 2019. "La AFA pasó de no pagar durante dos años a los proveedores a estar al día. Después de la muerte de Grondona pasamos momentos muy difíciles. No había un peso y en la parte de infraestructura no se podía hacer nada. En la etapa de (Luis) Segura y la Comisión Normalizadora no éramos tenidos en cuenta. En cambio Tapia nos apoya en todo”, dijo Rubén Moschella director del Complejo Deportivo de Ezeiza en una nota publicada en Clarín a comienzos de 2019.

Más allá de los números de la caja de la AFA los clubes arrastran viejos problemas. Y allí también entra en juego la puja de poderes. El caso más reciente fue el anuncio de quita de puntos a San Lorenzo y Huracán "por irregularidades administrativas" que luego quedó en suspenso y mutó en una multa económica.

A partir de esta temporada, el reglamento de la Superliga sufrió una modificación en este sentido: habrá sanciones intermedias, advertencias y más multas antes de llegar a la quita de puntos que tanto revuelo genera en los clubes.