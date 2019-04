Pura adrenalina. Maradona y Toresani se cruzaron en la Bombonera en 1995 y se sacaron chispas.

La muerte de Toresani trajo uno de los recuerdos más destacados que vivió en su carrera profesional: el encontronazo con Diego Maradona. El propio Diez le dedicó sentidas palabras en redes sociales. "Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la AFA no les dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación?", escribió en su Instagram. Aquella discusión entre ambos en la Bombonera en 1995, en un Boca-Colón en el regreso oficial de Diego, quedó grabada. Es que Toresani había sido expulsado y dijo que "a mí me echó Maradona, él manejó el partido". El Pelusa, entonces, tuvo una de sus frases más recordadas: "A ese chico lo espero esta noche en Segurola y Habana, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos...".

"Mis condolencias a toda su familia: ojalá sus hijos tengan el corazón que tenía su padre".

DIEGO MARADONA - Exfutbolista