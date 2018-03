La fecha pasada, luego de perder 4-2 ante Boca en La Bombonera, Pipo Gorosito fue claro en sus declaraciones al decir que "Boca e Independiente son los equipos que mejor contragolpean". Y justamente el Rojo se lo ganó así, siendo veloz, profundo, rápido y práctico en cada llegada. Virtud que el entrenador sabía, pero al parecer no aprendió la lección o no tuvo las armas para frenar las cualidades del conjunto de Ariel Holan.



El mismo Independiente que venía de jugar y perder por Copa Libertadores, que viajó casi un día completo y con prácticamente los mismos jugadores superó notoriamente a San Martín sin hacer notar el cansancio físico ni el dolor de la derrota 0-1 en Venezuela ante Deportivo Lara por la Copa Libertadores.



Una falencia en San Martín que no logró tomar los recaudos de un equipo que en tres toques ya estaba en el área de Ardente y casi siempre en clara opción para anotar. Recibió cuatro goles conociendo a fondo y tras haber estudiado a Independiente pero sin lograr contenerlo.



Fueron 4 goles los que recibió, la fecha anterior otros 4 y salvo el 0-0 con Tigre siempre le convirtieron. Dejó puntos en el camino y de estar en zona de clasificación a la Sudamericana, pasó a tener el 9no peor promedio.