Apoyo. Oscar Villalobo apoya a su hijo Valentín quien trae el talento en la sangre, a pesar de que el joven aún no se decida a pleno por la bici.

Su nombre es sinónimo de ciclismo, pero también de gloria. Hijo de Oscar Alberto Villalobo, Valentín ya abriendo su propio camino en el deporte en el que su padre llegó a ser ídolo de todos los sanjuaninos. El chico fue subcampeón provincial en la categoría Sub-14 en la prueba desarrollada ayer en El Pinar y que ganó Lautaro Castro de Los Berros.



"Comencé a correr a los 8 años y hoy fue mi segunda participación en los Intercolegiales. Me gusta el ciclismo, pero también juego al fútbol, no sé qué deporte seguiré", contó el pibe, mientras su papá -el "Hijo del Viento"- le mostró su apoyo: "Más allá de su elección, estoy feliz que haya podido formar parte de los Intercolegiales", contó el "Negro", quien supo ganar dos ediciones de la Vuelta a San Juan y el único deportista sanjuanino que se consagró tres veces como "Deportista del Año".



Valentín Villalobo no sabe si seguirá de manera profesional el deporte que apasiona a su papá, lo cierto es que ayer le dio un gustito enorme a quien ahora es un funcionario público.