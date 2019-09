Nicolás Tivani protagonizó dos corridas de persecución espectaculares con Laureano Rosas. Ambos hicieron los mejores tiempos clasificatorios y definieron en una final.

Hace una semana, junto a Rubén Ramos y Santiago Sánchez, culminaban su participación en los Campeonatos Sudamericanos de Pista corridos en Cochabamba. Ayer ambos tuvieron sus momentos en la pista del "Héroes de Malvinas". Nicolás Tivani ganó la prueba de la Persecución individual sobre 3.000 metros luego de quedarse con las dos mangas que disputó con Laureano Rosas y luego trató infructuosamente de consolidar ese favoritismo en unas puntuables muy "chivas" en cuanto a la marca. Debió lidiar en todo momento contra rivales que, conocedores de sus virtudes, no lo dejaron desplegar sus alas.



Quien no corrió porque no tiene rivales en la provincia y aprovechó para ocupar otra función, la de auxilio de su hermana menor, Ludmila, quien fue tercera entre las jóvenes damas que corrieron ayer, fue Maribel Aguirre. La multicampeona fue distinguida por las autoridades del Pedal Club Olimpia, quienes antes del lanzamiento de las 100 vueltas a los puntos le hicieron entrega de una plaqueta como reconocimiento por la medalla de bronce que trajo desde Bolivia.



Los dos, en realidad, los cuatro que estuvieron en Cochabamba estarán defendiendo, entre el 27 y 30 del corriente los intereses de San Juan en el nacional que se desarrollará en el velódromo "Ernesto Contreras" que la Federación Mendocina tiene al pie del Cerro de la Gloria.