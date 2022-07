La situación es similar a la que se dio unas fechas atrás. Lomas de Rivadavia, el actual líder del torneo "80° Aniversario de la FSP", tiene la oportunidad de distanciarse aún más en la vanguardia en caso de ganar su partido de hoy ante Unión. Es que su inmediato escolta -Valenciano- cumple con fecha libre. Todo ésto en el certamen de hockey sobre patines masculino que organiza el ente rector sanjuanino.

Los otros partidos de esta noche (en todos los casos los partidos de primera división comienzan a las 21.30) son: Olimpia vs. Banco Hispano; Estudiantil Sub/23 vs. Caucetera; Colón vs. SEC; Social San Juan vs. Bancaria.

En tanto, la fecha se completará el próximo lunes cuando se midan Concepción vs. Barrio Rivadavia.

Al respecto, los resultados que se registraron antes de ayer, cuando comenzó la 15ta. fecha son: Sarmiento 2 - Richet Zapata 3; Médano de Oro 2 - UVT 12; Estudiantil 4 - Huarpes 4; Aberastain 9 - Media Agua 2.