UVT está arriba. Solito y solo en la cima de las posiciones generales. Con cinco puntos de ventaja por sobre Social San Juan, que es su único escolta. Pues bien, esta noche, en el anticipo de la decimoprimera fecha del torneo "Apertura" del hockey sobre patines sanjuanino, rama masculina, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", el Decano tiene una peligrosa visita: Lomas de Rivadavia.

El dueño de casa casi que está obligado a ganar, todo esto para seguir con chances de alcanzar a los trinitenses. Caso contrario volverá a dar un paso atrás como le pasó en la fecha pasada, cuando perdió con Bancaria y UVT le sacó más luz de diferencia ya que derrotó a Unión de Villa Krause.

Lomas de Rivadavia está expectante de ahí que sea aún más peligroso todavía. El equipo del "Negro" Otiñano, de ganar, quedará a dos unidades por detrás de Social San Juan. Por eso es que no irá hasta la Villa América para ser un simple partenaire. Irá con el objetivo de amargarle la vida al local y de paso sumar para la escalada.

El dueño de casa viene de perder el invicto la fecha pasada y habrá que ver si asimiló el golpe. Lomas, en cambio, goleó a Estudiantil dejando en claro que atraviesa un momento dulce. Partidazo en la Villa América. Desde las 21.30 para primera división (las segundas juegan en la previa).

La jornada de adelanto se completa con otros cuatro partidos (que comenzarán a la hora antes señalada). Los choque son: Colón Junior vs. Concepción, Estudiantil vs. Banco Hispano, Huarpes vs. Sarmiento y Richet Zapata vs. Bancaria.

La decimoprimera fecha se completará el viernes con otros cinco enfrentamientos. El líder UVT recibirá a Barrio Rivadavia; Valenciano chocará en La Barraca ante Unión, SEC será anfitrión de Olimpia; Estudiantil Sub-23 recibirá a Caucetera; y, finalmente, Aberastain visitará los pagos de Bancaria Sub-23.