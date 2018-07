Cementeros gloriosos. La Copa del Argentino se quedó en San Juan y el protagonista fue Lomas de Rivadavia. Los chicos del "Cementero" festejaron de manera eufórica el resonante triunfo que pone a esa institución de Rivadavia en el podio nacional del hockey infantil. En Lomas sobra futuro.

Faltaban apenas 7 segundos para el final del segundo tiempo suplementario cuando Gastón Sassul ejecutó el libre a la perfección y batió la valla mendocina. Gol, festejo y campeonato. De esta manera, Lomas de Rivadavia venció por 4 a 3 a San Martín de Mendoza en la final del Campeonato Argentino Infantil de hockey sobre patines que se disputó en Olimpia y que tuvo una final apasionante de principio a fin, pero que terminó opacada por el vergonzoso accionar de algunos padres y dirigentes quienes lograron que los verdaderos protagonistas quedaran detrás de escena (ver pagina 43).

Agónico. Gastón Sassul ya ejecutó el libre cuando restaban apenas segundos para finalizar el encuentro y con ese gol Lomas gritó campeón.

Es que la final entre "cementeros" y "chacareros" había sido intensa desde el minuto cero. Con un marco estupendo en las tribunas en donde literalmente no cabía ni un alfiler. Ambos equipos no se guardaron nada a la hora de disputar el bochín. Fue San Martín quien abrió el marcador con gol de Ezequiel Funes cuando se jugaban 6 minutos. Pero Lomas nunca se desesperó, sabía que podía llegar su momento y Gastón Sassul antes que finalizara la primera etapa marcó la paridad para ir al entretiempo. En el segundo tiempo la intensidad bajó y los chacareros nuevamente se pusieron en ventaja cuando a los 3" Juan Ignacio Guerrero sorprendió al arquerito Castro de larga distancia y anotó el 2-1, ahí comenzó otro partido porque a Lomas le costó reponerse, incluso San Martín podía haber ampliado por medio de Vilchez y Funes. Lomas tuvo la chance de igualar cuando faltaban 4 minutos pero Suárez se demoró en la ejecución de un libre y el mendocino Guerrero llegó desde atrás para despejar, pero aún así el "Cementero" no bajó los brazos y cuando casi finalizaba el encuentro Sassul rozó un centro de Suárez e incrustó el bochín en el ángulo del arco defendido por Lucero para poner el 2-2 y desatar la locura en las tribunas. Nuevamente la chance abierta para cualquiera en el suplementario y en ese primer tiempo Lomas -por primera vez en el partido- se puso arriba en el marcador con un potente remate de media distancia de Fabricio Yanadel, pero en el segundo tiempo, un gol calcado de Funes puso el 3-3 para los mendocinos. Estaba para cualquiera pero como el tiempo corría y quedaba menos de un minuto para el final, era casi un hecho que el campeón se definiría en la tanda de libres, pero faltando apenas 7 segundos, el árbitro bonaerense Mizutamari sancionó libre para Lomas. Allí apareció Gastón Sassul, quien lo ejecutó con sutileza y anotó el tanto agónico que le permitió terminar a puro "dale campeón... dale campéon...".

"Estoy feliz: San Martín fue un rival muy duro y tuvimos que ir siempre desde atrás".

GASTÓN SASSUL -&nb sp;Goleador de Lomas

Las claves

Intensidad

Desde que comenzó el juego, Lomas y San Martín, a base de mucha concentración, disputaron una intensa final en donde se estudiaron para poder romper el marcador. El choque fue de ida y vuelta, ninguno se guardó nada y eso quedó reflejado en el marcador. Sassul y Suárez fueron clave en Lomas, en Mendoza Funes fue un baluarte.

Sin diferencias

San Martín de Mendoza estuvo siempre arriba en el marcador pero Lomas llegó a la igualdad. Los dos mostraron un gran y parejo nivel de juego. Al mejor estilo y propio de una final. Si no fuese por el libre sancionado por el arbitro bonaerense lo más justo era que la definición del campeón se diera mediante la vía de remates libres.