El cordobés Juan Ignacio Lóndero deberá enfrentar a Guido Pella (le ganó a Facundo Bagnis por 7-6, 6-7 y 6-4) en el único choque entre argentinos por los cuartos de final del Argentina Open de tenis. En tanto, anoche (al cierre de esta edición) entre Diego Schwartzman y Federico Delbonis determinaban al rival del uruguayo Pablo Cuevas, en otro de los cuartos donde habrá un argentino, en el torneo del Buenos Aires Lawn Tennis.

Ayer Juan Ignacio Lóndero, de 26 años, sufrió para vencer en la ronda inicial al eslovaco Filip Horansky y esta tarde debió exigirse al máximo para doblegar al serbio Djere por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-1, ayudado por una notoria merma física de su rival, con una lesión abdominal.

El cordobés admitió que jugar en su país le genera "una presión extra" y esa es la razón por la que le cuesta más resolver partidos como el que le ganó ayer al serbio Laslo Djere. "Es hermoso jugar este torneo y más en la cancha central, pero me genera una presión extra. El hecho de que esté tu gente y la familia es duro en la parte emocional, es una sensación rara que siento adentro de la cancha", dijo.

En otro partido de ayer, el uruguayo Pablo Cuevas pasó a los cuartos tras imponerse al español Albert Ramos por 6-4, 4-6 y 6-4. El programa de cuartos es: 14.30: Casper Ruud (Noruega) vs. Dusan Lajovic (Serbia); Luego, Juan Ignacio Lóndero vs. Guido Pella; No antes de las 19: Pablo Cuevas (Uruguay) vs. Schwartzman o Delbonis; no antes de las 21: Thiago Monteiro (Brasil) vs Pedro Sousa (Portugal).