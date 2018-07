Madrid, EFE



El argentino Juan Ignacio Londero cayó ayer ante el suizo Henri Laaksonen, en segunda ronda del torneo de Bastad (Suiza).



Londero, que no se había enfrentado con anteriormente a Laaksonen, forzó el tercer set, aunque no fue suficiente para llevarse el partido y perder por 6-3, 4-6 y 7-5.



El suizo se enfrentará en la próxima ronda al italiano Matteo Berrettini, que venció al argentino Leonardo Mayer por 3-6, 6-3 y 6-4.



Por otro lado, David Ferrer superó al checo Zdener Kolar (6-2 y 7-5) y se clasificó para los octavos de final, ronda en la que también estarán



los españoles Fernando Verdasco y Pablo Carreño.



No pudieron pasar de ronda el cuarto español en competencia, Roberto Carballés, que perdió ante el italiano Simone Bolelli (4-6, 6-3 y 6-4) y el argentino Guido Andreozzi, superado por el australiano John Millman (6-0 y 6-2).