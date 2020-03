Argentina pudo igualar ante Colombia por 1 a 1 con la victoria del cordobés Juan Ignacio Lóndero sobre Santiago Giraldo por 6-7 (6), 6-3 y 6-2, que le dio aire al equipo tras la dura derrota del correntino Leonardo Mayer ante el local Daniel Galán por 6-1 y 6-4; en la serie que disputan sobre polvo de ladrillo en la ciudad de Bogotá por la primera ronda de la Copa Davis de tenis. El cruce, que se definirá hoy a partir de las 14 de Argentina con el punto de dobles y los otros dos singles restantes, pone en juego una plaza para la fase final de la Davis, que se disputará en noviembre en Madrid.

En el primer juego, Colombia tuvo un inicio demoledor en el cruce a partir de un primer set casi perfecto de Daniel Galán, que sometió desde el juego y lo mental a un Mayer desconcertado e incómodo sobre los 2.630 metros de altura de la ciudad de Bogotá.

Al margen de ese factor y de las pelotas despresurizadas, otro escollo de la serie para los argentinos, el "Yacaré" evidenció falencias propias del flojo presente que atraviesa (perdió los seis partidos jugados este año en el circuito ATP). Así, Mayer perdió por un contundente 6-1 y 6-4.

Para colmo, en el segundo juego, Lóndero (número 62 del ranking ATP) cayó increíblemente en el primer set ante Giraldo (292) por 7-6 (6) y aparecieron todos los fantasmas. De todos modos, el cordobés se recuperó en la segunda manga y no tuvo problemas para cerrarlo e imponerse 6-3. Y, empujado por la remontada, luego se quedó con el tercer set y el punto al ganar 6-2. Fue su gran debut en la Davis.



Pelotas pinchadas

Por la altura, no se puede jugar con pelotas convencionales; por eso lo colombianos dispusieron de bolas con baja presión, similar a las que utilizan los niños en su iniciación a este deporte y que los argentinos están padeciendo.

Indian Wells se "blinda"

El tenis no es ajeno a la aparición del coronavirus y las primeras medidas extremas se vivirán en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada que empieza el 12 de marzo en el desierto californiano. La organización anunció que se habilitarán 250 puestos para lavarse las manos con jabón. Aunque esa no es la medida más radical. Y es que los jugadores tendrán que llevar su propia toalla y no podrán dársela a los recogepelotas como sucede habitualmente.

Por ello, se colocarán unas sillas en cada uno de los fondos para que los tenistas depositen allí sus respectivas toallas. Los voluntarios y empleados del evento, incluidos los recogepelotas y los trabajadores de los restaurantes, se verán obligados a utilizar guantes y se reducirá al máximo el contacto entre los aficionados y los profesionales de la raqueta.

En las zonas de primeros auxilios están repartidas un total de 95 máscaras para ser utilizadas si se requiere el caso. Todas las instalaciones del Tennis Garden serán desinfectadas al final de cada una de las jornadas. Cabe recordar que el cuadro principal del TMS se inicia el próximo jueves, pero la fase previa empieza este lunes. La mayoría de las estrellas del firmamento tenístico, como Rafael Nadal y Novak Djokovic que son los primeros favoritos, aterrizan este fin de semana en el Valle de Coachella para iniciar los entrenamientos.

Japón-Ecuador, sin público

La serie de Copa Davis entre Japón y Ecuador en el Bourbon Beans Dome de Miki se empezó a jugar sin público, por el coronavirus. Además de los deportistas, jueces y cuerpos técnicos, solamente dijeron presente trabajadores de la transmisión oficial y dirigentes. Por su parte, los ball-boys utilizaron guantes y cada vez que le acercaban una toalla a algún tenista lo hacían mediante un pequeño canasto.

Ecuador lidera 2-0 tras los triunfos de Emilio Gómez sobre Go Soeda y de Robert Quiroz ante Yasutaka Uchiyama.