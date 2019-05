Áspero. Claudio Spinelli, de Argentina, cubre el balón ante la arremetida con todo de Iván Marcone, de Boca, quien luego se iría expulsado.

El defensor de Boca, Lisandro López, autor del gol de la victoria y el pase a la final, reconoció que su equipo "tiene que jugar un poco mejor" por la calidad de jugadores que tiene el plantel.



"Nos está costando jugar, este equipo tiene que jugar un poco mejor porque tiene jugadores de calidad. No estamos encontrando ese fútbol, pero ya lo vamos a encontrar. Destaco el esfuerzo y el desgaste de todo el grupo", sostuvo. Y agregó: "Es mi cuarto gol en Boca, pero mi trabajo es defender y me voy contento cuando el arco de Esteban (Andrada) termina en cero. Después, si puedo convertir, mejor".



En tanto, el delantero, Darío Benedetto, quien nuevamente estuvo errático a la hora de convertir, ponderó que "no se me da. La verdad es que el equipo está haciendo buenos partidos, está creando situaciones... En lo personal no se me da pero le sigo metiendo con todo el esfuerzo de siempre. Cuando no es, no es.. Soy consciente de eso. Vivo del gol como todo delantero".