El defensor Lisandro López, sin lugar en el primer equipo, se despidió ayer de Boca como parte de la negociación por la llegada del delantero Darío Benedetto.

"Hoy me toca decir adiós! Fueron 3 años maravillosos, intensos, vividos con la pasión que ustedes exigen! Di todo, me voy pleno. Ganamos 4 títulos que me hicieron inmensamente feliz. Pero lo más importante es haberme puesto esta camiseta y haberla defendido con honor y sacrificio. Ser parte de su historia es algo grandioso", escribió.

Continuará su carrera en el fútbol mexicano luego de un armado económico por parte de su representante Christian Bragarnik, el mismo de Benedetto. El destino será Xolos de Tijuana, uno de los clubes en los que el empresario tiene injerencia.

En otro orden, se confirmó que Agustín Almendra, lesionado antenoche, sufrió un esguince de tobillo que lo dejará un mes fuera de toda competencia.