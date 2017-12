Copados. Los integrantes de Federación Sanjuanina de Fútbol lucen la Copa de Clubes Campeones-Copa DIARIO DE CUYO que estará en juego para la 52da edición que larga el 12 de enero próximo.

Se develó el misterio y la Copa de Clubes Campeones-Copa DIARIO DE CUYO, en su edición número 52, y organizada por la Federación Sanjuanina de Fútbol, tendrá por primera vez 28 equipos participantes, divididos en 4 zonas de 7 equipos cada una. El primer partido será el próximo 12 de enero, a las 21, entre el actual campeón ADA ante Andacollo en el Polideportivo de Albardón. Y la final está pactada para mediados de abril, con un único partido, en el estadio Del Bicentenario. Ayer se conoció el fixture y los partidos de cada zona.



El Grupo 1 lo componen ADA (Liga Albardón Angaco), Andacollo (Liga Jachallera), Libertad Juvenil (Liga Sanjuanina) y Villa Ibáñez (Liga Ullum Zonda). La 1ra fecha (13 y 14 de enero) tendrá los siguientes cruces: ADA -Andacollo (va el 12 por ser la apertura del torneo), Libertad Juvenil -Villa Ibáñez.



Grupo 2 lo integran: Defensores de Boca (Liga Sarmientina), Centro Calingasta (Liga Calingastina), Bº Evita (Liga de Valle Fértil) y Defensores de San Martín (Liga Albardón Angaco). La 1ra fecha: Def. Boca -C. Calingasta y Bº Evita -Def. San Martín. 2da fecha: C. Calingasta -Bº Evita y Def. San Martín -Def. Boca. 3ra Fecha: Def. Boca -Bº Evita y Def. San Martín -C. Calingasta.



Grupo 3 lo conforman: Matienzo (Liga Venticinqueña), Tamberías (Liga Calingastina), La Colonia (Liga sarmientina) y Def. de Andacollo (Liga Ullum Zonda). 1ra fecha: Matienzo -Tamberías y La Colonia -Def. de Andacollo



Grupo 4 lo componen: Defensores del Chaparro (Liga Santa Lucía), Sp. Iglesia (Liga Iglesiana), Juventud Zondina (Liga Sanjuanina) y Maurín (Liga Caucetera). 1ra fecha: Def. de Chaparro -Sp. Iglesia y Juventud Zondina - Maurín.



Grupo 5 está formado por Niquivil (Liga Jachallera), Nacional Fútbol Club (Liga Santa Lucía), Los Andes (Liga Vallista) y Divisoria Central (Liga Caucetera). 1ra fecha: Niquivil -Nacional Fútbol Club y Los Andes - Divisoria Central.



Grupo 6 lo integran Villa Etelvina (Liga Caucetera), Los Andes (Liga Iglesiana), San Miguel (Liga Albardón Angaco) y la plaza Nº 2 que le corresponde a un equipo de la Liga Venticinqueña. 1ra fecha: Villa Etelvina -Los Andes y San Miguel ante el conjunto de 25 de Mayo.



Grupo 7 está compuesto por La Capilla (Liga Calingastina), Plaza Nº 1 para otro equipo de la Liga Venticinqueña, Irigoyen (Liga Santa Lucía) y Punta del Médano (Liga Sarmientina). 1ra fecha: La Capilla -Yrigoyen y el otro equipo de 25 de Mayo frente a Punta del Médano. El campeón se llevará la Copa Difunta Correa -DIARIO DE CUYO -Gobierno de San Juan.