➔ Será su 4to duelo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Argentina ganó 2 partidos con 6 goles a favor y Francia se impuso en 1 duelo, con 5 tantos anotados en total.

➔ Detalle de los duelos entre Argentina y Francia en Mundiales FIFA: - Francia 0-1 Argentina (Luis Monti), en la Fase de Grupos de Uruguay 1930 (15-JUL-1930). - Argentina 2-1 Francia (Daniel Pasarella, Leopoldo Luque; Michel Platini), en la Fase de Grupos de Argentina 1978 (06-JUN-1978). - Francia 4-3 Argentina (Antoine Griezmann, Benjamin Pavard, Kylian Mbappé x2; Ángel Di María, Gabriel Mercado, Sergio Agüero), en los Octavos de Final de Rusia 2018 (30-JUN-2018).

➔ Se enfrentaron 12 veces en el historial general, con 6 triunfos de Argentina, 3 de Francia y 3 empates. Fueron 9 duelos en Amistosos Internacionales y 3 en la Copa Mundial de la FIFA.

➔ El último triunfo de Argentina contra Francia fue en un Amistoso Internacional en el Vélodrome de Marsella (11-FEB-2009) con Diego Maradona como seleccionador: 0-2 (Jonás Gutiérrez y Lionel Messi). Las únicas derrotas de Argentina frente a Francia fueron en 1971 (3-4), 1986 (0-2) y 2018 (3-4). En tanto que los únicos empates sucedieron en 1965, 1972 y 1977 (todos con un marcador final de 0 a 0).

➔ Argentina disputará su partido 59 en Mundiales contra rivales de la UEFA. Récord total: 58 PJ: 24PG-15PE-19PP. La Albiceleste ganó 2 de sus últimos 8 duelos contra rivales europeos en tiempo reglamentario: 2-0 vs. Polonia (Grupo C) y 3-0 vs. Croacia (Semifinales) de Catar 2022. El resto: 0-0 vs. Países Bajos -victoria por penales-, 0-1 vs. Alemania -derrota en tiempo extra-, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia, 3-4 vs. Francia y 2-2 vs. Países Bajos -victoria por penales-.

➔ Francia jugará su partido 17 ante Selecciones de CONMEBOL en los Mundiales FIFA. 16 PJ: 7PG-4PE-5PP (22GF-18GC). 8 PJ por Fase KO: 5PG-1PE-1PP (sólo perdió 2-5 en Semifinales contra Brasil en Suecia 1958). Ganó los últimos 3 cruces contra rivales sudamericanos, todos en Rusia 2018 (1-0 vs. Perú, 4-3 vs. Argentina y 2-0 vs. Uruguay) y no perdió en los últimos 10 (6PG-4PE).

➔ Argentina es uno de los 3 seleccionados sudamericanos en ganar un Mundial FIFA, junto a Brasil (5) y Uruguay (2). Los éxitos argentinos fueron como anfitrión en 1978 y México 1986. La Celeste y Blanca buscará ganar la Copa Mundial de la FIFA por 3° ocasión (1978, 1986 las anteriores) y ser el 4° seleccionado en la historia del certamen en obtener 3 o más estrellas mundialistas después de Brasil, Italia y Alemania.

➔ Como defensora del título, la Selección Francesa intentará convertirse en la tercera selección en ganar 2 Copas Mundiales de la FIFA consecutivas como Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Las mejores participaciones de Francia en los Mundiales fueron los títulos conseguidos en 1998 como anfitrión y en Rusia 2018.

➔ ARG protagonizará su 6° final en la Copa del Mundo FIFA. De las anteriores 5 que disputó, ganó 2 (3-1 vs. Países Bajos en Argentina 1978 y 3-2 vs. Alemania en México 1986) y perdió 3 (2-4 vs. Uruguay en 1930, 0-1 vs. Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014). Teniendo en cuenta las últimas 12 ediciones (desde 1978 en adelante), Argentina disputó tantas finales como Alemania (5).

➔ FRA estará presente en su 4° final de la Copa Mundial de la FIFA: Francia 1998 (Campeón), Alemania 2006 (Subcampeón) y Rusia 2018 (Campeón) fueron las anteriores. Desde que fueron anfitriones en 1998, los Galos llegaron a la final de la Copa Mundial de la FIFA en 4 de las 7 ediciones disputadas (1998, 2006, 2018 y 2022), más que cualquier otra Selección.

➔ Francia se convirtió en el 5to combinado nacional que consigue ganar la Copa Mundial de la FIFA (Rusia 2018) y 4 años después de alcanzar la gloria llega a una nueva final, junto a Italia (1934 y 1938), Brasil (1958 y 1962), Argentina (1986 y 1990) y Brasil (1994 y 1998).

➔ Detalle de Argentina en Finales de la Copa Mundial de la FIFA: - URUGUAY 1930: Uruguay 4-2 Argentina (Pablo Dorado, Pedro Cea, Victoriano Iriarte, Héctor Castro/Carlos Peucelle y Guillermo Stábile), Estadio Centenario, Montevideo, 30-JUL-1930. - ARGENTINA 1978: Argentina 3-1 Países Bajos, (Mario Kempes x2, Daniel Bertoni/Dick Nanninga), Estadio Monumental, Buenos Aires, 25-JUN-1978. - MÉXICO 1986, Argentina 3-2 Alemania, (José Luis Brown, Jorge Valdano, Jorge Burruchaga/ Karl-Heinz Rumenigge, Rudi Völler), Estadio Azteca, Ciudad de México, 29-JUN-1978. - ITALIA 1990: Argentina 0-1 Alemania (Andreas Brehme), Estadio Olímpico de Roma, 8-JUL-1990. - BRASIL 2014: Alemania 1-0 Argentina (Mario Götze), Estadio Maracaná, Río de Janeiro, 13-JUL-2014.

➔ Detalle de Francia en Finales de la Copa Mundial de la FIFA - FRANCIA 1998: 3-0 vs. Brasil (Zinedine Zidane x2 y Emmanuel Petit), Stade de France, Saint Denis, 12-JUL-1998. - ALEMANIA 2006: 1-1 (5-3 por penales) vs. Italia (Zinedine Zidane; Marco Materazzi), Estadio Olímpico, Berlín, 9-JUL-2006. - RUSIA 2018: 4-2 vs. Croacia (Mario Mandzukic e/c, Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé; Ivan Periisc y Mario Mandzukic), Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú 15-JUL-2018.

➔ Francia jugará su 2° Final en las últimas 3 ediciones de los torneos más importantes del Mundo. Fue finalista de la UEFA Euro Francia 2016, caída vs. Portugal (Éder) y finalista del Mundial FIFA Rusia 2018, victoria 4-2 vs. Croacia. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Olivier Giroud y Antoine Griezmann son los jugadores que se repiten de aquellos planteles.

➔ Tras haber caído 2-1 contra Arabia Saudita en la jornada inicial de Catar 2022, Argentina podría convertirse en el segundo combinado en la historia de los Mundiales FIFA en perder su debut y terminar levantando el trofeo luego de España, en Sudáfrica 2010.

➔ Argentina participa de su 18° Copa Mundial de la FIFA, la 13° de manera consecutiva (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). La Albiceleste se consagró campeón de los Mundiales de Argentina 1978 y México 1986. Obtuvo el subcampeonato en las ediciones de Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

➔ Argentina cumplirá 88 partidos en Mundiales de la FIFA. Récord de ARG 87 PJ 47PG-16PE-24PP (149GC-98GC). 60.2% de efectividad. Es el tercer seleccionado con más triunfos (47), detrás de Brasil (76) y Alemania (68).

➔ Francia disputará su partido 73 en la Copa del Mundo FIFA. Récord de FRA 72 PJ 39PG-13PE-20PP (133GF-82GC). 60.2% de eficacia. El seleccionado francés será el primer campeón defensor en disputar una final de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil en Francia 1998 (24 años después). Además, es el primer seleccionado en disputar 2 finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA después de 20 años. Brasil en Francia 1998 y Corea/Japón 2002 (el Scratch había disputado 3 seguidas, sumada a Estados Unidos 1994) había sido el último en lograr este hito.

➔ Lionel Scaloni, quien jugó un partido de Mundial FIFA para la Selección Argentina en Alemania 2006, llevó a su país al título de la Copa América en Brasil 2021 y podría convertirse en el primer seleccionador argentino en ganar aquel certamen continental y la Copa Mundial de la FIFA.

➔ Didier Deschamps es el 4° seleccionador en llevar a un combinado nacional a finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA, después de Vittorio Pozzo con Italia (1934 y 1938), Carlos Bilardo con Argentina (1986 y 1990) y Franz Beckenbauer con Alemania (1986 y 1990). En Francia, Deschamps fue campeón como jugador y capitán en la edición 1998.

➔ Máximos goleadores de Argentina en Mundiales FIFA: Lionel Messi (11), Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona, Guillermo Stábile (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuain (5). Jugadores argentinos con hat-trick en Copas del Mundo: Guillermo Stábile vs. México (Uruguay 1930), Gabriel Batistuta vs. Grecia (EE.UU. 1994) y vs. Jamaica (Francia 1998), Gonzalo Higuaín vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010).

➔ Máximos goleadores de Francia en Mundiales de la FIFA: Just Fontaine (13), Kylian Mbappé (9), Thierry Henry (6), Michel Platini, Zinedine Zidane, Olivier Giroud (5). Jugadores de Francia con tripletes en Copas del Mundo: Just Fontaine vs. Paraguay (Suecia 1958). Just Fontaine fue el autor de un póker de goles frente a Alemania (Suecia 1958, duelo por el 3er puesto).

➔ Máximas presencias de Argentina en Mundiales de la FIFA: Lionel Messi (25 PJ), Diego Armando Maradona, (21 PJ), Javier Mascherano (20 PJ), Mario Kempes (18 PJ), Ángel Di María (17 PJ), Óscar Ruggeri (16 PJ), Jorge Burruchaga y Gonzalo Higuaín (14 PJ).

➔ Máximas presencias de Francia en Mundiales: Hugo Lloris (19 PJ), Antoine Griezmann (18 PJ), Thierry Henry, Fabien Barthez, Olivier Giroud, Raphael Varane (17 PJ), Lilian Thuram (16 PJ), Maxime Bossis (15 PJ), Michel Platini (14 PJ), Kylian Mbappé (13 PJ).

➔ Argentina cumplirá 29 encuentros en la fase final de los Mundiales FIFA. Récord: 28 PJ 13PG-6PE-9PP (53.6% de éxito).

➔ Francia llegará a 30 juegos en la fase final de la Copa del Mundo. Récord de FRA 29 PJ 19PG-4PE-6PP (70% de eficacia).

➔ En Mundiales de la FIFA: Argentina registra 70 juegos con anotaciones, 17 partidos en los que no pudo marcar goles, 31 vallas invictas, 56 encuentros con tantos recibidos y 6 resultados con marcador final 0-0. En tanto, Francia registra 56 juegos con anotaciones, 16 partidos en los que no pudo marcar goles, 24 vallas invictas, 48 encuentros con tantos recibidos y 6 resultados con marcador final 0-0.

➔ Argentina jugó 10 veces tiempos extra en Mundiales FIFA y en 8 de ellos avanzó de ronda. Récord total: 3G-6E-1P. Países Bajos (triunfo) en la final de 1978, Yugoslavia (empate) e Italia (empate) en 1990, Inglaterra (empate) en 1998, México (triunfo) y Alemania (empate) en 2006, Suiza (triunfo), Países Bajos (empate) y Alemania (derrota) en la final de 2014, Países Bajos (empate) en 2022.

➔ Francia disputó 7 veces tiempos extras de Mundiales. Récord total (2G-4E-1P): Austria (derrota) en 1934, Alemania (empate) en 1982, Brasil (empate) y Bélgica (triunfo) en 1986, Paraguay (triunfo) e Italia (empate) en 1998, Italia (empate) en 2006.

➔ Argentina tiene el récord de definiciones por penales en Mundiales: 6 totales (5G-1P) con una efectividad del 83%. Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014) y 4-3 vs. Países Bajos (2022). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006).

➔ Argentina es el seleccionado con más victorias en definiciones por penales en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (5).

➔ Francia jugó 4 definiciones por penales en la historia del certamen (2G-2P): triunfos vs. Brasil (1986) e Italia (1998) y caídas vs. Alemania (1986) e Italia (Final de Alemania 2006).

➔ Argentina abrió el marcador en los 6 partidos del Mundial de Catar 2022 (4PG-1PE-1PP). El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su valla invicta en los primeros tiempos del certamen (recibió 2 goles en los 15 minutos iniciales del complemento y 3 en los 15 finales de juego).

➔ Las únicas 2 veces en donde Francia consiguió 6 victorias en una misma edición de un Mundial se consagró Campeón: siendo anfitrión, en Francia 1998 (6PG-1PE) y en el torneo pasado, en Rusia 2018 (6PG-1PE).

➔ Argentina es uno de los seleccionados con más penales a favor en una misma edición de la Copa del Mundo: 4 (3 convertidos y 1 atajado), junto a Portugal en Inglaterra 1966, Países Bajos en Argentina 1978. Por el contrario, Francia es el combinado con más penas máximas en contra, con 3 lanzamientos desde los doce pasos más que cualquier otra selección participante de Catar 2022.

➔ Por 5ta vez consecutiva, el Campeón del Mundo podría llegar a ser europeo: Alemania 2006 (Italia), Sudáfrica 2010 (España), Brasil 2014 (Alemania) y Rusia 2018 (Francia) los anteriores. En caso de un triunfo argentino en la próxima final, será el subcampeonato 17 para la UEFA: Alemania (4), Países Bajos (3), Italia (2), Hungría (2), Checoslovaquia (2), Francia (1), Croacia y Suecia (1).

➔ Argentina encabeza el listado general de recuperaciones en la presente competencia (129). Su mediocampista Rodrigo De Paul es quien lidera el ranking general de quites (23) y es el jugador con más presencias en la Era Scaloni (50 apariciones de 56 totales).

➔ Francia es el seleccionado que más puntos (15) y victorias (5) consiguió en el Mundial FIFA de Catar 2022 y uno de los máximos goleadores junto a Inglaterra (13). El once conducido por Didier Deschamps ganó 9 de los 10 encuentros recientes en los Mundiales FIFA y es el mejor combinado de los segundos tiempos en la presente edición (13 puntos).

➔ Francia (86) y Argentina (81) completan el podio global de disparos en Catar 2022, ambos por debajo de Brasil (92). Los Blues son el conjunto que más goles anotó de cabeza durante el actual torneo (4), mientras que los Albicelestes son los máximos anotadores de penal (3).

➔ Lionel Messi cumplirá 26 partidos en la Copa Mundial de la FIFA, en la que anotó 11 goles en 5 ediciones diferentes, superará al alemán Lothar Matthäus (25 PJ) con quien comparte el récord (25 PJ) y se quedará con la marca histórica de ser el jugador con más presencias en el certamen. Jugará su segunda final mundialista de su carrera (Brasil 2014 y Catar 2022).

➔ Kylian Mbappé registra 9 goles, 3 asistencias y 1 título en 13 presencias en Mundiales (11 PJ como titular). Es el 2° máximo goleador histórico de Francia en la Copa Mundial (9), detrás de Just Fontaine (13). El delantero encabeza el ranking de goleadores (5) en Catar 2022 junto a Lionel Messi y compone el podio general de disparos del certamen actual (24) por detrás del atacante argentino (28) y por encima del croata Ivan Perisic (17). Sus 5 goles en la actual edición fueron en los segundos tiempos.

➔ Lionel Messi lleva 5 goles, 3 asistencias y es el jugador top en remates (28) y faltas recibidas (19) de Catar 2022. El capitán ocupa el primer puesto en la tabla de goleadores argentinos en Mundiales (11) y buscará alcanzar a Pelé en el TOP 5° de artilleros históricos en la Copa del Mundo con 12. El astro mundial es el argentino con más goles (96) y partidos (171) en la historia de la Selección Argentina.

➔ Olivier Giroud es el máximo artillero histórico de la selección francesa (53 en 119 presencias). El delantero, ganador del último Mundial (donde no marcó goles), lleva 5 anotaciones en la Copa del Mundo tras 17 apariciones. Acumula 4 tantos y 15 disparos en 5 presencias en el Mundial FIFA de Catar 2022.

➔ Nicolás Otamendi es uno de los 3 argentinos que disputó los 648 minutos en Catar 2022 junto a Emiliano Martínez y Lionel Messi. El defensor aportó 14 quites e integra los podios generales de pases (497) y despejes (35). De disputar la final, alcanzará a Jorge Burruchaga y Gonzalo Higuaín con 13 presencias en Mundiales.

➔ Antoine Griezmann es el mejor asistidor de Francia en Catar 2022 (3) y el jugador con más chances creadas (21). Junto a Adrien Rabiot y Dayot Upamecano encabezan el listado de recuperaciones en los Galos (11). El delantero participó en 8 goles en sus últimos 9 partidos en el once inicial en Mundiales (3 tantos y 5 pases-gol).

➔ Julián Álvarez registra 18 partidos y 7 goles en la Selección Argentina. En 2022 (clubes y selección) totalizó 31 conquistas en 58 presencias. Más de la mitad de sus gritos con la Celeste y Blanca (7) fueron en el Mundial (4). Gonzalo Higuaín había sido el último argentino en marcar 3 o más goles en un mismo Mundial antes de cumplir 23 años para Argentina.

➔ Emiliano Martínez fue decisivo en la llegada de su selección a la final de Catar 2022. El Dibu atajó un mano a mano clave en el cierre del duelo de Octavos frente a Garang Kuol de Australia, luego tapó 2 penales en la definición contra Países Bajos en Cuartos de Final y mantuvo el arco en cero en el duelo de Semifinales contra Croacia. Mantuvo 3 vallas invictas en el torneo a base de 6 salvadas.

➔ Hugo Lloris acumuló 12 atajadas y 3 despejes en su recorrido por el Mundial de Catar 2022. En Rusia 2018, el capitán fue figura con 23 salvadas en sus 6 presencias. Cumplirá 20 presencias y superará a Manuel Neuer (Alemania) como el arquero con más apariciones en la historia de la competición. Alcanzará la línea de otras leyendas como Cafú, Philipp Lahm, Grzegorz Lato, Javier Mascherano y Bastian Schweinsteiger.

➔ Enzo Fernández se adueñó del mediocampo argentino luego de colaborar con 1 gol (vs. México), 1 asistencia, 29 duelos ganados, 12 quites, 6 faltas recibidas, 6 remates totales, 88% de efectividad de pases (sobre 377 intentados).

➔ Aurélien Tchouaméni es el jugador de Les Bleus con mayor cantidad de minutos jugados (557’) y pases (402) en la Copa Mundial de Catar 2022. Marcó un gol frente a Inglaterra en Cuartos de Final.

➔ Ángel Di María buscará sumar minutos en la primera final mundialista tras no haber estado disponible para la final de Brasil 2014 contra Alemania. El atacante marcó ante Francia en el último duelo en Rusia 2018.

➔ Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Lucas Hernández (lesionado), Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé podrán consagrarse bicampeón del Mundo con Francia.